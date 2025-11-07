La Marina alemana recibe el primer avión de combate antisubmarino P-8A Poseidon para disuadir a Rusia

La Marina alemana ha recibido el primero de ocho aviones de vigilancia marítima y combate antisubmarino del tipo P-8A Poseidon para colaborar con la ... OTAN en el control del Atlántico Norte y el Báltico y responder a la amenaza rusa. El aparato aterrizó este viernes en Berlín procedente de Estados Unidos, en presencia del ministro federal de Defensa, el socialdemócrata Boris Pistorius.

«La contribución alemana a la disuasión en el extremo norte se basará principalmente en este avión», afirmó Pistorius. El Atlántico Norte es una zona muy utilizada por muchas naciones para operaciones militares, por lo que es extremadamente importante vigilarla de cerca, mostrar presencia y garantizar la disuasión, señaló el titular germano de Defensa.

Pistorius afirmó que recientemente había volado en uno de estos aviones de la Royal Air Force británica sobre el Atlántico Norte, cerca de Escocia, y que había quedado muy impresionado por la tecnología del aparato y la tripulación. Con el sistema de armas totalmente digitalizado, Alemania también podrá utilizar las bases de los socios de la OTAN. Las tripulaciones alemanas llevan meses entrenándose en países socios de la alianza.

Según datos de la Marina alemana, el P-8A Poseidon se basa en el avión de pasajeros Boeing 737 y, con una longitud de casi 40 metros, es actualmente el aparato de combate más grande del ejército alemán. El reactor alcanza una velocidad de hasta 936 kilómetros por hora y tiene un alcance de 7.000 kilómetros.

El P8-A Poseidon es capaz de vigilar grandes zonas marítimas, seguir los movimientos de los barcos y localizar submarinos con radar y sistemas acústicos y ópticos. Puede lanzar boyas de sonar y combatir submarinos con torpedos o cargas de profundidad, pero también navíos de guerra con misiles antibuque del tipo AGM-84 Harpoon.

La tripulación está compuesta por once soldados: tres pilotos, dos coordinadores tácticos y tres personas a las que se denomina «operadores de sensores submarinos y subacuáticos». Los nuevos aviones de reconocimiento de la Armada alemana estarán estacionados en la base aérea de Nordholz, cerca de Cuxhaven.

Entrega gradual

La adquisición de los ocho aviones se decidió en 2021. Su entrega se realizará gradualmente hasta 2028. La denominación P-8A Poseidon hace referencia al dios del mar en la mitología griega. La Marina alemana destacó la importancia de los modernos aviones de reconocimiento para la cooperación en la OTAN. Existe una formación y un mantenimiento conjuntos con Estados Unidos, Gran Bretaña y Noruega, así como con el país socio Australia, quienes disponen del mismo aparato.

La eficiencia y la disponibilidad operativa de las fuerzas aéreas de la Marina se verán claramente aumentadas, señaló un portavoz militar alemán. Hasta ahora, Berlín había apostado por los aviones de reconocimiento marítimo P-3C Orion, comprados de segunda mano a Países Bajos, para la caza de submarinos desde el aire.

Las medidas de modificación y el mantenimiento del material suponían unos costes elevados, pero, a pesar de ello, los P-3C solo eran operativos de forma limitada. El P-8A Poseidon puede llegar a lugares de operación muy lejanos. El avión de reconocimiento tiene como misión detectar enemigos bajo el agua y, si es necesario, combatirlos.