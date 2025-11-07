El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El avión antisubmarino P-8A Poseidon al aterrizar este viernes en Berlín. EFE

La Marina alemana recibe el primer avión de combate antisubmarino P-8A Poseidon para disuadir a Rusia

Una flota germana compuesta por ocho aparatos aéreos participará en la vigilancia del Atlántico Norte y el Mar Báltico

Juan Carlos Barrena

Juan Carlos Barrena

Berlín

Viernes, 7 de noviembre 2025, 19:07

Comenta

La Marina alemana ha recibido el primero de ocho aviones de vigilancia marítima y combate antisubmarino del tipo P-8A Poseidon para colaborar con la ... OTAN en el control del Atlántico Norte y el Báltico y responder a la amenaza rusa. El aparato aterrizó este viernes en Berlín procedente de Estados Unidos, en presencia del ministro federal de Defensa, el socialdemócrata Boris Pistorius.

