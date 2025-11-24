El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El buque británico HMS Severn, abajo a la izquierda, rastrea a la corbeta rusa RFN Stoiki frente a las costas del Reino Unido. Ministerio de Defensa británico

La Marina británica detecta dos buques rusos en el Canal de la Mancha

El secretario de Defensa británico apunta que ha habido un aumento del 30% de la actividad de este tipo de barcos en sus aguas en los últimos dos años

Álex Bustos

Álex Bustos

Corresponsal. Moscú

Lunes, 24 de noviembre 2025, 21:26

Acorazados rusos han navegado por el canal de la Mancha en las últimas dos semanas. Así lo desvelaron este lunes medios del Reino Unido citando ... a su Ministerio de Defensa. Las fuentes mencionadas no concretan la fecha pero sí que dos buques fueron detectados. Concretamente Londres apuntó que el RFN Stoiki (corbeta) y Yelnia (petrolero), ambos parte de la Flota del mar Negro, iban en dirección este a través del estrecho de Dover. El HMS Severn británico, una patrullera inglesa de alta mar, les avistó entonces lejos de la costa.

