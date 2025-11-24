Bruselas ve progresos en el plan de paz para Ucrania, pero reconoce que «queda mucho trabajo»

Los líderes comunitarios discuten este lunes -en los márgenes de la cumbre UE-África- las propuestas de paz para Ucrania. Después de que se revelara ... el plan secreto entre Estados Unidos y Rusia, en el que se hablaba de la cesión del territorio ocupado a Moscú y de exigir a Kiev que su ejército se redujera a 40.000 soldados, Bruselas ve con mejores ojos las discusiones entre EE UU y la antigua república soviética celebradas este domingo, en las que también ha habido representantes europeos. En su declaración conjunta se apunta a que «cualquier acuerdo futuro de paz debe respetar plenamente la soberanía de Ucrania».

Tras la reunión de líderes, que se ha llevado a cabo en formato híbrido, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha reconocido que «hay un nuevo momentum» para las negociaciones de paz y que este fin de semana ha habido «progresos significativos». Quedan con todo «algunas cuestiones en el aire, que deben resolverse», pero insiste en que a dirección «es positiva». El bloque comunitario reconoce los esfuerzos del presidente estadounidense, Donald Trump, y del líder ucraniano, Volodímir Zelenski, y Costa dejó claro que «la paz no puede ser un alto el fuego temporal, sino una solución duradera».

Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha destacado que «hay una base sólida para seguir adelante», aunque «queda mucho trabajo por delante». En ese sentido, la portavoz de la presidencia de la Comisión Europea, Paula Pinho, ha asegurado que las negociaciones entre EE UU y Ucrania suponen «un progreso constructivo» en el proceso de paz para el país, en el que Europa «ha tenido una participación notable». Destaca también que aunque «queda mucho trabajo por delante», el bloque comunitario «está dispuesto a hacer su parte» y que no se trabaja en un plan alternativo, sino sobre la iniciativa existente. En cualquier caso, ha reiterado que la UE y Kiev deben estar presentes para lograr «una paz duradera, justa y creible».

Líneas rojas

Von der Leyen dejó claro en una declaración el domingo las líneas rojas para Europa. Insistió en que las fronteras «no pueden cambiarse por la fuerza», en que las fuerzas armadas ucranianas «no pueden verse limitadas» y que la centralidad de la UE en garantizar la paz para Ucrania «debe estar reflejada» en el plan de paz. El trabajo europeo de apoyo a Kiev, advirtió, seguirá adelante y la política alemana fue contundente al afirmar que cualquier propuesta debe incluir el retorno de todos los niños ucranianos secuestrados por Rusia.

Spoke with @ZelenskyyUa ahead of this morning’s informal 🇪🇺 EU leaders’ meeting on 🇺🇦 Ukraine peace efforts, to get his assessment of the situation.



A united and coordinated EU position is key in ensuring a good outcome of peace negotiations - for Ukraine and for Europe. — António Costa (@eucopresident) November 24, 2025

En su cuenta de la red social X António Costa ha apuntado que ha mantenido una conversación con el dirigente ucraniano, en la que le ha transmitido que «una postura unida y coordinada entre la UE es clave para asegurar un buen resultado de las negociaciones de paz, tanto para Ucrania como para Europa». Este martes tendrá lugar una nueva reunión entre la coalición de países que apoyan a Kiev para discutir el nuevo plan de paz.