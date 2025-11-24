Meloni fracasa en su intento de ganar poder en el sur de Italia

La coalición conservadora que sostiene al Ejecutivo de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, fracasó este lunes en el objetivo que se había puesto en ... las elecciones regionales que se celebraron en Véneto, Campania y Apulia: crecer en estos dos últimos territorios, situados en el sur del país, y lograr arrebatárselos a la izquierda. Cumpliendo en cambio con lo que vaticinaban los sondeos, la alianza progresista, liderada por el Partido Democrático (PD) y de la que también forma parte el Movimiento 5 Estrellas (M5E), ganó los comicios en Campania y Apulia, mientras que en el Véneto, histórico bastión conservador, venció el candidato sostenido del centroderecha. Eso señalaban las proyecciones de voto en base a los primeros escrutinios de estos comicios celebrados el domingo y el lunes y en los que se confirma que, si se presenta unido y con candidatos de peso, la alianza progresista tiene capacidad para derrotar al bloque conservador.

La otra conclusión de esta cita con las urnas es la enorme desmotivación de buena parte del electorado, pues la afluencia fue bajísima, del 44% en Véneto y Campania, y del 41% en Apulia. Son 11, 14 y 16 puntos menos que en los anteriores comicios, celebrados en 2020.

En Campania, la región que tiene su capital en Nápoles y que es la tercera más poblada de Italia con sus 5,5 millones de habitantes, Roberto Fico, candidato del centroizquierda, habría logrado alrededor del 60% de las papeletas, unos 25 puntos más que el aspirante conservador Edmondo Cirielli, miembro de Hermanos de Italia (HDI), el partido de Meloni, y figura muy cercana a la primera ministra.

Fico, que fue presidente de la Cámara de los Diputados en la anterior legislatura y es uno de los nombres de mayor peso dentro del M5E, sucede en la presidencia regional de Campania a Vincenzo De Luca, un 'verso suelto' dentro del PD y del que estará contenta de liberarse Elly Schlein, secretaria general de este partido, la principal fuerza de la oposición. Para Schlein, que no consigue comerle terreno en los sondeos a nivel nacional a Meloni, el resultado en Campania confirma que sólo aliándose con el M5E tiene posibilidades de llegar un día a ganarle unas elecciones legislativas a la actual primera ministra.

Histórico bastión

La lectura política es similar en Apulia, que tiene como nuevo presidente a Antonio Decaro, exalcalde de Bari, quien lograría el 66% de las papeletas frente al 32% del aspirante de la derecha. En esta región el PD se confirmaría como el partido más votado, al igual que en Apulia, mientras que en el Véneto HDI lograría superar incluso a sus socios de la Liga, que hasta ahora tenían en este rico territorio del norte del país uno de sus bastiones electorales. El nuevo presidente, que superaría el 60% de los votos, duplicando a su rival progresista, es Alberto Stefani, uno de los 'niños prodigios' de la Liga, que a sus 33 años acumula ya experiencia como diputado y alcalde.

Olvidándose de las antiguas soflamas separatistas de la Liga, Stefani promete poner «las necesidades de las personas» por delante de cualquier otra consideración, incluidas «las lógicas de la política». Meloni celebró la victoria en Véneto, «fruto del trabajo, la credibilidad y la seriedad de nuestra coalición», y pasó por encima de las derrotas de los conservadores en Campania y Apulia.