La victoria de la derecha en las elecciones de la región de Las Marcas confirma el buen momento de Meloni

«El poder desgasta… a quien no lo tiene». El célebre aforismo de Giulio Andreotti, histórico dirigente de la Democracia Cristiana y tres veces primer ... ministro italiano entre los años 70 y los 90 del siglo pasado, sigue más vigente que nunca para Giorgia Meloni. A pocas semanas ya de cumplirse los tres años desde que llegó al poder, la jefa del Ejecutivo de Roma no muestra signos de desgaste, como vaticinan las encuestas y confirma la última cita con las urnas. Las elecciones regionales celebradas este domingo y lunes en Las Marcas, un territorio de la Italia central a orillas del Adriático y con una población de casi 1,5 millones de personas, son la demostración de ello. El actual presidente, Francesco Acquaroli, miembro del partido de Meloni, el ultraderechista Hermanos de Italia (HdI), apoyado por todo el bloque conservador, obtuvo la reelección al lograr el 52% de los votos, casi ocho puntos más que su rival, el candidato progresista Matteo Ricci, sostenido por los partidos de la oposición.

El resultado de estas elecciones va más allá de las fronteras de Las Marcas al haber sido interpretadas como un examen para HdI, al ser ésta una de las dos regiones con un presidente de ese partido, junto a los Abruzos. Meloni, de esta manera, sale reforzada de la cita con las urnas, que confirman su buen momento político. De hecho, no sólo la coalición conservadora que sostiene al Gobierno gana los comicios, sino que su propia fuerza política se confirma como la más votada.

Obtiene el 28% de las papeletas frente al 22% del izquierdista Partido Democrático, la principal formación opositora. El resultado es muy similar al de los últimos sondeos, que otorgan a la primera ministra un 29% en intención de voto a nivel nacional. «Mi verdadera adversaria probablemente era Meloni y no Acquaroli. Todos lo han entendido así», comentaba el candidato de la izquierda, Ricci, al reconocer su derrota. No le faltaba razón, pues la primera ministra se ha volcado para apoyar a su candidato y evitar que Las Marcas pudiera seguir los pasos de Cerdeña y Umbria, dos territorios perdidos por la derecha en las elecciones regionales celebradas en los últimos años. También marca este resultado una línea de cara a los comicios de los próximos meses en Calabria, Campania, Apulia, Toscana y Veneto.

Más allá de la reelección de Acquaroli, la otra gran protagonista de esta cita con las urnas fue la abstención, que rozó el 50%, diez puntos más que en las elecciones anteriores, celebradas en 2020 y con las que los conservadores rompieron 25 años de gobiernos de la izquierda en Las Marcas. Este fin de semana también se votó en Valle de Aosta, una pequeña región alpina con poco más de 120.000 habitantes. La regionalista Unión Valdôtaine (UV) rozó el 32% de los votos, duplicando el resultado obtenido en la anterior cita electoral. No obstante, se quedó sin alcanzar el 42% de las papeletas que dan el premio de mayoría, por lo que tendrá que pactar con otras fuerzas políticas para poder gobernar.