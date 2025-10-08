El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Una mujer reza en la principal mezquita de Roma. Reuters

Meloni quiere prohibir el burka en los espacios públicos de Italia

El partido de la primera ministra presenta un proyecto de ley que también aspira a controlar la financiación de las mezquitas

Darío Menor

Darío Menor

Roma

Miércoles, 8 de octubre 2025, 21:43

Comenta

Aunque a diferencia de en otros países europeos, en Italia apenas se registran problemas graves de integración de los inmigrantes musulmanes, el partido de Giorgia ... Meloni, Hermanos de Italia (HdI), pretende aumentar el control de este colectivo para evitar que surjan contextos en los que aflore el extremismo religioso. El miércoles presentó en la Cámara de los Diputados de Roma un proyecto de ley que, bajo el título 'Contra el separatismo islámico', pretende prohibir el uso del velo integral en los lugares públicos, regular la financiación de las mezquitas e imponer penas más severas contra la inducción al matrimonio por medio de engaños. Asimismo se condenaría con cinco años de cárcel a quien obligue a una mujer a someterse a una prueba de virginidad, a excepción del médico que lo precise por motivos sanitarios.

