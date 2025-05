Merz critica abiertamente a Netanyahu por la operación militar en Gaza

El canciller federal alemán, el conservador Friedrich Merz, ha criticado este lunes de manera inusualmente severa la actual operación militar de Israel en la Franja ... de Gaza y ha acusado al Gobierno de Benjamín Netanyahu por primera vez de rebasar límites que violan el Derecho Internacional humanitario por la muerte constante de palestinos inocentes. «Causar tanto sufrimiento a la población civil, como ocurre cada vez más en los últimos días, ya no puede justificarse por la lucha contra el terrorismo de Hamás», afirmó el dirigente germano durante un foro sobre Europa en la cadena pública de televisión WDR.

Merz mencionó explícitamente un ataque contra un «hogar infantil, una guardería» que tuvo lugar el fin de semana. Fue «una tragedia humana y una catástrofe política». En un principio no estaba claro a qué incidente se refirió el canciller federal en concreto. El Ejecutivo germano mantiene un estrecho diálogo con el israelí. «Este país, Alemania, debe actuar ahora con más moderación que ningún otro país del mundo a la hora de asesorar públicamente a Israel», declaró el mandatario en referencia al reciente pasado histórico de su nación y el genocida régimen nacionalsocialista de Adolf Hitler.

«Pero si se rebasan límites y se viola ahora realmente el Derecho Internacional humanitario, entonces Alemania, el canciller federal, también debe decir algo al respecto. Y esto ya lo he dicho algo más claramente en los últimos días», comentó el jefe del Ejecutivo germano, quien destacó haber advertido en varias ocasiones a Netanyahu de que «no debe propasarse». «El Gobierno israelí no debe hacer nada que ni siquiera sus mejores amigos estén dispuestos a aceptar», subrayó Merz , quien dijo no entender «francamente ya qué objetivo persigue actualmente el ejército de Israel en Gaza».

Conversación con Tel Aviv

Merz anunció su intención de hablar esta misma semana con el primer ministro israelí para transmitirle personalmente su opinión ante lo que está sucediendo en el enclave palestino asediado y bombardeado hasta su práctica destrucción desde hace meses por los militares hebreos.

Anteriormente, varias destacadas voces del Partido Socialdemócrata (SPD), socio menor en el Gobierno de Merz, habían exigido la suspensión del suministro de armas a Israel por su intervención militar en la Franja de Gaza. «Armas alemanas no pueden ser utilizadas para provocar catástrofes humanitarias y violar el Derecho Internacional», afirmó Adis Ahmetovic, portavoz de Exteriores del grupo parlamentario del SPD en el Bundestag.

«Por eso exigimos del Gobierno de Netanyahu que acepte un alto el fuego y vuelva a la mesa de las negociaciones», señaló Ahmetovic en la revista alemana 'Stern'. En parecidos términos se expresó su correligionario e influyente diputado Ralf Stegner, quien declaró que «la catástrofe humanitaria para la población civil palestina y la violación del Derecho Internacional por parte del Ejecutivo de Netanyahu deben terminar inmediatamente y no deben prolongarse con armas alemanas».

El gabinete de Merz ha hecho hasta ahora una excepción a la práctica de no suministrar armas a zonas de conflicto para Tel Aviv. El armamento se utilizaba para la seguridad y la defensa de Israel, señaló Stegner en referencia a la deuda histórica de Alemania con el pueblo judío por el Holocausto. Sin embargo, subrayó que «actualmente no se plantea esta cuestión en la Franja de Gaza y Cisjordania». Otros advierten de que este país podría llegar a ser acusado de colaboración en crímenes de guerra.

Waffenexporte nach Israel müssen ausgesetzt werden, denn DE darf sich nicht an Kriegsverbrechen der israelischen Regierung beteiligen. DE könnte dafür selbst vor internationalen Gerichten belangt werden. Es ist unsere Verpflichtung für das Völkerrecht einzutreten. Immer & überall https://t.co/j0aSCgow1m — Isabel Cademartori (@isacademartori) May 26, 2025

Lo que está sucediendo en Gaza y Cisjordania «podría conducir a que la propia Alemania tenga que responder ante tribunales internacionales», destacó la diputada socialdemócrata Isabel Cademartori, que exige limitar el suministro de armas a Israel y suspender completamente el envío de munición y piezas de repuesto para carros de combate. El Ejecutivo de Berlín se ha mostrado hasta ahora absolutamente solidario con Israel desde el ataque terrorista de Hamás en su territorio que causó miles de muertos.

Sin embargo, la actuación del Gobierno de Netanyahu en la Franja de Gaza y Cisjordania y las declaraciones de muchos de sus miembros pertenecientes a partidos ultranacionalistas y extremistas de derechas que exigen deportar a todos los palestinos de ambos territorios, está provocando un vuelco en las posiciones de Berlín, cuyo Ejecutivo ha rechazado hasta ahora los llamamientos al embargo de armas a Israel de muchos de sus socios en la Unión Europea, entre ellos los de España o los Países Bajos.