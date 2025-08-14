El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Una lancha de los gendarmes franceses en el río Sena. Reuters

Misterio en el Sena: hallan cuatro cadáveres cerca de París

Los cuerpos de los hombres muertos fueron encontrados a la altura de Choisy-le-Roi por las fuerzas de seguridad después de que el pasajero de un tren de cercanías viera uno de ellos flotando en el río

Enric Bonet

Enric Bonet

París

Jueves, 14 de agosto 2025, 17:44

Hallazgo macabro en el sureste de la región de París. La Policía francesa ha encontrado cuatro cadáveres en el Sena en la localidad de Choisy- ... le-Roi, muy cercana al aeropuerto de Orly y a unos quince kilómetros de la capital. Según informaron este jueves fuentes policiales al diario 'Le Figaro', el descubrimiento se produjo el miércoles por la tarde después de que el pasajero de un tren de cercanías viera desde el vagón un cuerpo flotando en el río. Las fuerzas de seguridad hallaron en esa misma zona una segunda persona sin vida casi en la orilla, cerca de una estación ferroviaria. Y finalmente localizaron otras dos, una de los cuales estaba atrapada en las ramas de un árbol.

