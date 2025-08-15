El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Un muerto y varios heridos tras descarrilar un tren en el sur de Dinamarca

Según las primeras pesquisas, el tren se ha estrellado contra un camión cisterna agrícola a «muy alta velocidad»

T. Nieva

Viernes, 15 de agosto 2025, 23:07

La Policía danesa ha informado este viernes de que una persona ha muerto y al menos 16 han resultado heridas tras descarrilar un tren entre ... las localidades de Kliplev y Tinglev, en el sur de Dinamarca, en el que iban a bordo aproximadamente 95 personas.

