Decenas de migrantes esperan en la isla italiana de Lampedusa. EFE

Nueva tragedia en el Mediterráneo: al menos 26 muertos, entre ellos una bebé, cerca de Lampedusa

Los inmigrantes se encontraban a poca distancia de la isla italiana cuando se hundió la embarcación con la que habían zarpado desde Libia

Darío Menor

Darío Menor

Roma

Miércoles, 13 de agosto 2025, 20:31

Al menos 26 muertos, 10 desaparecidos y 60 supervivientes ha dejado el último naufragio del Mediterráneo Central, ocurrido este miércoles a unas 14 millas náuticas ... al suroeste de la isla italiana de Lampedusa. La tragedia se produjo al darse la vuelta una embarcación que transportaba a alrededor de un centenar de inmigrantes que habían zarpado desde las costas de Libia. En un primer momento los desplazados viajaban en dos barcas diferentes, pero una de ellas empezó a hacer aguas, por lo que tuvieron que abandonarla y trasladarse a la otra, que igualmente acabó naufragando. Entre los fallecidos hay una recién nacida y tres adolescentes.

