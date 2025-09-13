El nuevo primer ministro francés retira la propuesta de anular dos días festivos del calendario laboral

El nuevo primer ministro francés, Sébastien Lecornu, ha anunciado este sábado la retirada de una propuesta de su predecesor, François Bayrou, y no eliminará dos ... festivos del calendario laboral. «Hay cuestiones de justicia fiscal, de reparto del esfuerzo y hay que trabajar en ello sin ideología. Estoy dispuesto a ello (...). Quiero que respetemos a quienes trabajan (...). Escucho lo que dicen nuestros conciudadanos: quieren que el trabajo sea rentable», ha declarado Lecornu para argumentar la retirada en una entrevista con la prensa regional francesa.

Sin embargo, revertir esta medida «requerirá encontrar otras fuentes de financiación» para reducir la deuda. Para ello, deberá formar gobierno, elaborar un presupuesto y, posteriormente, debatir y alcanzar acuerdos con otras fuerzas políticas.

«El futuro presupuesto podría no corresponder del todo a mis convicciones... Es casi seguro», ha admitido antes de apuntar a los posibles aliados políticos. «Quiero un debate parlamentario moderno y franco, de muy alto nivel, con el Partido Socialista, los Ecologistas y el Partido Comunista. Esta izquierda republicana, cuyos valores conocemos, debe liberarse de La Francia Insumisa, que se autoexcluye del debate y prefiere el desorden», ha reprochado.

Fin de los privilegios de los exministros

Lecornu se ha referido a posibles conversaciones con la ultraderechista Agrupación Nacional. «Si me preguntan si deberíamos llegar a un acuerdo político con la Agrupación Nacional, la respuesta es, obviamente, no. Por otro lado, negarse a debatir asuntos en la Asamblea Nacional con diputados elegidos por un tercio del pueblo francés no tendría sentido», ha apuntado.

En cuanto a los beneficios de los exministros ha argumentado que «no podemos pedir a los franceses que hagan un esfuerzo si quienes están a la cabeza del Estado no lo hacen». Así, ha anunciado que pondrá fin a los últimos privilegios que aún se conceden «de por vida» a algunos antiguos miembros del Gobierno.