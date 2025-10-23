El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Orbán, durante su discurso antes los manifestantes este jueves en Budapest. AFP

Orbán agita el miedo a la guerra para frenar el avance del europeísta Magyar

Hungría celebra su fiesta nacional dividida en dos manifestaciones: una a favor del primer ministro y otra, de su rival centrista para las elecciones de 2026

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Jueves, 23 de octubre 2025, 21:25

Comenta

Lásló Krasznahorkai, pesimista y último premio Nobel de Literatura, dice que Hungría «es un país sin esperanza». Nació bajo el régimen comunista. Tenía dos años ... cuando la mecha de una protesta estudiantil encendió una revuelta antisoviética el 23 de octubre 1956. Aquel brote fue aplastado por el Ejército Rojo. Otro 23 de octubre, el de 1989, fue proclamada la actual República. Por ese doble motivo, esta fecha es fiesta nacional.

