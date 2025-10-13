El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Imagen de un submarino nuclear ruso. E.c.

La OTAN denuncia que un submarino ruso emergió en aguas de Francia

La Alianza asegura que el sumergigle sufrió problemas técnicos y tuvo que salir a la superficie, algo que Moscú niega

Álex Bustos

Álex Bustos

Moscú

Lunes, 13 de octubre 2025, 21:14

Moscú ha desmentido este lunes que su submarino Novorossiysk, una nave de ataque furtiva diésel-eléctrico, haya emergido en las costas del noroeste de Francia ... el pasado jueves, tal y como ha denunciado la OTAN. Según la Alianza Transatlántica, el sumergible habría sufrido problemas técnicos que lo obligaron a salir a flote. Rusia incorporó este submarino en la Flota del Mar Negro 2024, que está diseñado para operaciones en aguas poco profundas y está equipado con misiles Kalibr. Es más silencioso que la mayoría de embarcaciones nucleares rusas.

