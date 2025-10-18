El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Imagen de archivo de una mujer ataviada con un niqab en Francia. Reuters

El Parlamento de Portugal aprueba prohibir el burka en espacios públicos: «Quien venga aquí debe respetar nuestros valores»

La iniciativa contempla sanciones de hasta 4.000 euros y no se aplicará en aviones, instalaciones diplomáticas y en lugares de culto o sagrados

T. Nieva

Sábado, 18 de octubre 2025, 09:59

Comenta

El Parlamento de Portugal ha aprobado este viernes la iniciativa el partido ultraderechista Chega de prohibir en espacios públicos aquellas «ropas destinas a tapar el ... rostro», como pueden ser el burka o el niqab islámicos, alegando motivos de seguridad y la defensa de los derechos de las mujeres, si bien está sujeta aún a modificaciones antes de una votación final.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

