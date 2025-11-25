El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo ¡Asturias suma una nueva estrella Michelin!
El reportero Pablo González, en una imagen de archivo. EFE

El periodista hispano-ruso Pablo González no acude a su juicio en Polonia

El reportero, al que las autoridades de Varsovia acusan de espiar para el régimen de Moscú, alega que no recibió notificación

T. Nieva

Martes, 25 de noviembre 2025, 20:48

Comenta

El periodista hispano-ruso Pablo González no compareció este martes a la apertura del juicio por las acusaciones de espionaje que pesan sobre él en ... Polonia, razón por la que el tribunal pospuso la vista hasta el próximo 25 de febrero. En caso de que tampoco se presente, Polonia podría emitir una orden de arresto contra él. En principio, el proceso no puede continuar sin su presencia, aunque hay precedentes en los que se ha dictado sentencia 'in absentia'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los funcionarios cobrarán una media de casi 3.200 euros al mes en 14 pagas tras la subida del 11%
  2. 2 Detenido por agredir sexualmente a sus dos compañeras de piso en Gijón
  3. 3 Este el restaurante de Asturias en el que se cocina el mejor pote asturiano
  4. 4

    Triana Martínez disfruta ya de su primer permiso de salida de la cárcel de Asturias
  5. 5

    «Mi ex se lleva a mi hijo cada fin de semana a casa del asesino de mi hermana»
  6. 6 «A mi hermana la mataron y trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  7. 7 Gripe aviar en Asturias: detectan un foco en el Parque Isabel la Católica de Gijón
  8. 8 Estos son los domingos y festivos que abrirán los comercios de Asturias para las compras navideñas
  9. 9

    Detenido en La Habana el profesor gallego condenado por violar a una alumna
  10. 10 Qué fue de Maribel Sanz: de las pasarelas a padecer dolor crónico por una lesión

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El periodista hispano-ruso Pablo González no acude a su juicio en Polonia

El periodista hispano-ruso Pablo González no acude a su juicio en Polonia