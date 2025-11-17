El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Yulia Navalnaya, viuda del fallecido opositor Alexéi Navalni, se ha convertido en la principal figura contraria al régimen de Moscú. AFP

La persecución, el exilio y la división interna desangran a la oposición rusa

Apenas quedan voces críticas dentro del país y el bloqueo informativo de medios y redes impide además que los mensajes de los disidentes huidos al extranjero lleguen a sus compatriotas

Álex Bustos

Álex Bustos

Corresponsal. Moscú

Lunes, 17 de noviembre 2025, 19:57

Comenta

Desde que empezó la guerra en Ucrania, hace casi cuatro años, la presión contra toda voz disidente no ha parado de crecer en Rusia. Tal ... es la persecución, que la inmensa mayoría de los principales opositores a Vladímir Putin vive hoy en el extranjero, algunos de ellos tras su paso por prisión y otros con condenas aún pendientes en el país euroasiático. Los medios y las ONGs que crearon para plantar batalla al Kremlin figuran ahora en las listas de organizaciones extremistas, indeseables o de agentes extranjeros. Incluso sus propios fundadores y miembros destacados cargan con alguna o varias de esas etiquetas a título individual que les desprestigian y les impide recabar apoyo para su causa.

