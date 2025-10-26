El PKK retira a todos sus combatientes de Turquía tras 40 años de lucha armada

El Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) dio este domingo un paso más en el proceso de paz iniciado con Turquía. Tras cuarenta años ... de lucha armada, y unos 45.000 muertos como consecuencia, el grupo comunicó la retirada de «todas sus fuerzas» de territorio otomano. Sabri Ok, miembro de la organización, considerada terrorista por Ankara, la Unión Europea y Estados Unidos, fue el encargado de realizar el anuncio en una rueda de prensa convocada en el norte de Irak, donde se espera que los guerrilleros sean redestinados. Allí, entre dos grandes fotografías de su líder, Abdulá Ocalan, encarcelado desde 1999, subrayó la «trascendencia histórica» de la medida para poner fin a un conflicto que hasta hace unos meses parecía enquistado.

«Estamos llevando a cabo la retirada de todas nuestras fuerzas en Turquía, que representan un riesgo de conflicto dentro de las fronteras turcas y son vulnerables a posibles provocaciones», leyó Ok, quien subrayó los pasos dados en los últimos meses por el PKK para alcanzar una «sociedad de paz y democrática». Ocalan llamó a principios de este año al desarme y la disolución del partido, que dio luz verde a su final en un congreso celebrado el pasado mayo. Decenas de combatientes quemaron sus armas un par de meses después en una ceremonia simbólica que confirmaba el nuevo rumbo tomado por el grupo, fundado en 1978 con el objetivo de crear un Estado independiente. Sus reclamaciones se limitan hoy a la obtención de más autonomía en las zonas de mayoría kurda.

La retirada de las fuerzas del PKK –con unos 30.000 guerrilleros en áreas montañosas del este y sureste turcos– fue celebrada en Ankara, que consideró la medida como «el resultado concreto de nuevos progresos en la hoja de ruta para una Turquía libre de terrorismo». «Ahora toca avanzar hacia la continuación ininterrumpida del proceso de desarme y disolución», recalcó Omer Celik, portavoz de Justicia y Desarrollo, el partido del Gobierno liderado por Recep Tayyip Erdogan. Está previsto que el presidente se reúna próximamente con el comité mediador de las conversaciones de paz.

Ampliar Un momento de la rueda de prensa de miembros del PKK en Irak. AFP

Las autoridades iraquíes recibieron, sin embargo, la reubicación de los combatientes en su territorio con evidente recelo. La Comisión de Relaciones Exteriores de su Parlamento advirtió de que la medida supone una amenaza para la seguridad nacional y el posible detonante de conflictos regionales en el país.