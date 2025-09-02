El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Imagen de archivo de un gendarme francés. EFE

La Policía francesa abate a un hombre que acuchilló a cinco personas en Marsella

El agresor cometió el ataque en un hotel de donde lo habían expulsado por no pagar su habitación

Enric Bonet

Enric Bonet

París

Martes, 2 de septiembre 2025, 18:20

Drama en un hotel en Marsella. La Policía francesa ha abatido este martes por la tarde a un hombre que había herido a cinco personas ... en esa localidad del sudeste de Francia. Uno de los heridos se encuentra en estado grave, tras una agresión que se vio motivada por una discusión entre el agresor y los responsables del hotel, del cual lo habían expulsado al no pagar por su habitación. De momento, la Fiscalía Nacional Antiterrorista no ha asumido la investigación de este ataque con cuchillo en el centro de la segunda ciudad del país.

