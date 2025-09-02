La Policía francesa abate a un hombre que acuchilló a cinco personas en Marsella

Drama en un hotel en Marsella. La Policía francesa ha abatido este martes por la tarde a un hombre que había herido a cinco personas ... en esa localidad del sudeste de Francia. Uno de los heridos se encuentra en estado grave, tras una agresión que se vio motivada por una discusión entre el agresor y los responsables del hotel, del cual lo habían expulsado al no pagar por su habitación. De momento, la Fiscalía Nacional Antiterrorista no ha asumido la investigación de este ataque con cuchillo en el centro de la segunda ciudad del país.

Tras haber herido a cuatro empleados y a un cliente del hotel, el agresor salió a la calle con dos cuchillos y una barra de hierro. Las fuerzas de seguridad lo interceptaron rápidamente. Primero, intentaron neutralizarlo con una pistola eléctrica, pero luego le dispararon con balas reales provocando su muerte. Los hechos ocurrieron poco antes de las tres de la tarde en la turística zona del Viejo Puerto de Marsella.

Las agresiones se produjeron en una habitación, el vestíbulo y en la entrada exterior del hotel. Según han indicado fuentes policiales, la disputa entre el agresor y el personal se vio motivada por el hecho de que él había dejado de pagar por su habitación y, por ese motivo, habían decidido expulsarlo del establecimiento. El atacante abatido era un inmigrante tunecino que vivía en Francia con un permiso de residencia en regla. Estaba bajo vigilancia judicial y le habían prohibido llevar armas.

Versos del Corán

Cuando la policía le disparó, el agresor pronunció versos del Corán. «Dijo una serie de palabras que estamos examinando. Es demasiado pronto para saber si dijo 'Allahu Akbar (Dios es el más grande en árabe)», ha explicado Nicolas Bessone, fiscal de Marsella. La Fiscalía de esa localidad ha asumido la investigación del ataque, que por ahora no ha sido considerado de carácter terrorista. Debido a la gravedad de lo ocurrido, sin embargo, el ministro del Interior, Bruno Retailleau, se desplazará este martes por la noche al lugar de los hechos.