La Policía francesa abate a un hombre que llevaba un machete en la salida de una escuela

El mundo educativo en Francia se ha visto afectado por otro incidente violento. La Policía francesa abatió este jueves a un hombre que llevaba un ... machete cerca de una escuela en la localidad de Seyne-sur-Mer, en el sudeste del territorio galo. «Parece que amenazó a varios niños», indicó el fiscal de Toulon sobre unos hechos que se produjeron poco antes de las cinco de la tarde.

Los agentes intentaron detener al individuo, exigiéndole que dejara en el suelo el arma «de varias decenas de centímetros» de longitud que portaba en las inmediaciones de la escuela Pierre Semard. Entonces, éste se abalanzó sobre los policías, que le dispararon primero con una pistola eléctrica y, finalmente, seis veces con un arma de fuego. Unos minutos más tarde, murió debido a esas heridas mientras lo traladaban a un hospital.

De momento, se desconocen los motivos por los que ese hombre llevaba un machete por la calle en esa localidad cercana a Toulon, una de las principales ciudades de la turística Costa Azul. La Fiscalía Antiterrorista no ha asumido por ahora la investigación. Este grave incidente tiene lugar pocas semanas después de que las fuerzas de seguridad abatieran en Marsella a un tunecino, de 35 años, que hirió con un arma blanca a cinco personas en el interior de un hotel y por la calle.

Escenario sangriento

Los recintos educativos han sido en los últimos cinco años el escenario de dos atentados yihadistas que conmovieron Francia: la decapitación del profesor Samuel Paty en octubre de 2020 y el asesinato del profesor Dominique Bernard, prácticamente tres años después. También se han visto ensangrentados por otros graves homicidios, sin una motivación terrorista. Por ejemplo, una estudiante de 15 años fue acuchillada mortalmente en abril en Nantes por un compañero, de 16, que decía «ser un admirador de Adolf Hitler».