El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Agentes de Policía italianos. Reuters

Leoncavallo, la 'casa okupa' de Milán que la Policía logró desalojar tras 133 intentos

El Estado fue condenado en 2024 a pagar 3,3 millones a los dueños del inmueble por su incapacidad para liberarlo durante más de treinta años

Darío Menor

Darío Menor

Corresponsal. Roma

Viernes, 22 de agosto 2025, 00:02

El Estado fue condenado en 2024 a pagar 3,3 millones a los dueños del inmueble por su incapacidad para liberarlo durante más de 30 ... añosroma. Leoncavallo era uno de los centros sociales con más solera de Italia. Un punto de referencia para militantes antifascistas y anarquistas de Milán que el jueves fue desalojado por la Policía italiana, poniendo así fin a más de tres décadas de ocupación en los que se sucedieron más de 130 intentos fallidos de devolver a sus dueños el edificio, una antigua fábrica de papel situada en la calle Antoine Watteau, en la zona noreste de la capital lombarda. La larga incapacidad de las autoridades para echar a sus 'inquilinos' llevó a la Justicia italiana a condenar el año pasado al Ministerio del Interior a pagar 3,3 millones de euros como resarcimiento a la empresa propietaria del inmueble.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre detenido por robar en una heladería del centro de Gijón
  2. 2 Muere a los 59 años Rodrigo Martínez, de la saga de Rodrigo Peluqueros
  3. 3

    La venta de coches chinos se dispara en Asturias
  4. 4 Prisión provisional comunicada y sin fianza para el acusado matar a una mujer en Avilés
  5. 5 Identificado el conductor que se fugó en junio tras un accidente con heridos en La Camocha, en Gijón
  6. 6 La Policía Nacional prosigue con la investigación e interroga al único detenido
  7. 7 Incendios forestales en Asturias: Pedro Sánchez visitará Degaña este viernes
  8. 8 La Guardia Civil recupera más de cuatro toneladas de cobre y detiene a tres personas por delito de hurto
  9. 9 Prisión provisional comunicada y sin fianza para el acusado matar a una mujer en Avilés
  10. 10 Bertín Osborne pidió a Gabriela Guillén hacer la exclusiva de más de 65.000 euros con su hijo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Leoncavallo, la 'casa okupa' de Milán que la Policía logró desalojar tras 133 intentos

Leoncavallo, la &#039;casa okupa&#039; de Milán que la Policía logró desalojar tras 133 intentos