Soldados polacos retiran un dron supuestamente ruso. Efe

Polonia construirá su propio muro antidrones sin esperar a la UE y la OTAN

«Derribaremos todo lo que viole nuestro espacio aéreo», advierte el primer ministro, Donald Tusk, en un claro aviso a Rusia

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Martes, 4 de noviembre 2025, 18:55

Ucrania separa a Rusia de Polonia. Desde que en febrero de 2022, las tropas del Kremlin iniciaron la invasión de territorio ucraniano, la banda sonora ... de unos bombardeos tan cercanos le ha quitado el sueño al Gobierno polaco. A mediados de octubre, la OTAN y la Unión Europea (UE) anunciaron un plan de creación de un muro antidrones para evitar las cada vez más frecuentes incursiones de aparatos volantes de origen supuestamente ruso en su espacio aéreo. Pero Polonia siente retumbar la guerra al otro lado de la pared y con la amenaza tan cerca no se permite el lujo de esperar. El Ejecutivo de Donald Tusk va a iniciar ya la construcción de un sistema antidrones propio. Este mes abrirá las licitaciones sobre tecnología para la detección y neutralización de esos aparatos. Varsovia se adelanta a Bruselas.

