El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Así puedes seguir a EL COMERCIO en Google Discover: personalízalo para no perderte nada
Soldado polacos durante unas maniobras militares. EFE

Polonia despliega cazas y cierra parte de su espacio aéreo ante los últimos ataques de Rusia

El país toma esta determinación como respuesta a los recientes bombardeos lanzados por la aviación de largo alcance de Moscú contra Ucrania

T. Nieva

Domingo, 28 de septiembre 2025, 09:12

El Mando Operativo de las Fuerzas Armadas polacas ha informado a primera hora de este domingo de que se han desplegado cazas y se han ... activado sistemas de defensa aérea como medida «preventiva», tras los últimos ataques aéreos rusos contra territorio ucraniano, a fin de «garantizar la seguridad del espacio aéreo nacional y proteger a la población».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Investigan la muerte de una mujer de 30 años que se despeñó en Picos de Europa
  2. 2

    Denuncias a una pareja de Contrueces, en Gijón: «Tengo miedo de salir sola a la calle. No se puede vivir así»
  3. 3 Fallece de forma repentina Elena Villagrasa, directora del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido
  4. 4

    Begoña Gómez planta a Peinado y las acusaciones piden la declaración de Sánchez
  5. 5

    Una mujer de 89 años, viuda y vulnerable, en lucha judicial por echar a sus inquilinos en Avilés
  6. 6 La Corredoria, en Oviedo, estrena su rastro con el objetivo de convertirse en «el mercadillo de Asturias»
  7. 7 Oviedo y Vegadeo están de suerte: toca parte del primer premio de la Lotería Nacional
  8. 8 Gijón activa el protocolo por contaminación en la zona oeste
  9. 9

    Casi la mitad de los pluses a la pensión por hijo van ahora a manos de hombres en vez de a las mujeres
  10. 10 El montañero británico accidentado en Picos de Europa, desde el hospital: «Gracias a todos los que me ayudaron»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Polonia despliega cazas y cierra parte de su espacio aéreo ante los últimos ataques de Rusia

Polonia despliega cazas y cierra parte de su espacio aéreo ante los últimos ataques de Rusia