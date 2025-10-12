El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El secretario general del Partido Socialista, Jose Luis Carneiro, ya ha votado en Oporto. EFE

Portugal celebra elecciones municipales en un test para medir el auge de la ultraderecha

Se renuevan 308 alcaldías y más de 3.000 asambleas de Freguesía, una división administrativa de menor entidad

Zigor Aldama

Zigor Aldama

Domingo, 12 de octubre 2025, 12:10

Después de las elecciones legislativas del pasado mes de mayo, en las que la formación de ultraderecha Chega se convirtió en segunda fuerza política, 9, ... 3 millones de portugueses están llamados de nuevo este domingo a las urnas para depositar su voto en unos comicios municipales en los que están en juego 308 alcaldías, 308 asambleas municipales y más de 3.200 asambleas de freguesía, una división administrativa menor que ni siquiera llegan a 150 electores.

