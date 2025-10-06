El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Per-Arne Hjelmborn, embajador de Suecia en España. I. G.

Per-Arne Hjelmborn Embajador de Suecia en España

«La prioridad de Suecia es ayudar a Ucrania y hacerle la vida más difícil a Rusia»

El diplomático repasa la actual coyuntura mundial marcada por aranceles y guerras, unos retos que Europa «debe convertir en oportunidades»

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Lunes, 6 de octubre 2025, 00:33

Comenta

Hace casi 25 años, Per-Arne Hjelmborn llegó a España como primer secretario de la embajada de Suecia en Madrid. La carrera diplomática le llevó ... luego a Chile, China, Brasil, Malasia... Tiene un hijo chileno y una hija madrileña. Ha sido director general de Comercio en el Ministerio de Exteriores de su país y desde 2024 es el embajador sueco en España. La diplomacia cobra aún más peso en la coyuntura actual, con la invasión rusa de Ucrania en las fronteras de la Unión Europea y la OTAN.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El centenario Garaje Asturias cerrará a finales de año para albergar un supermercado en su interior
  2. 2 Ya hay fecha para la apertura del nuevo Mercadona de Gijón junto a El Molinón
  3. 3 Cinco derrotas seguidas ponen fin a la etapa de Garitano en el Sporting de Gijón
  4. 4 Accidente en Gijón: cinco heridos al chocar un coche con un autobús que circulaba por el carril bus
  5. 5 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara
  6. 6 Castellón 3-1 Sporting de Gijón | Caída libre del club rojiblanco de Garitano
  7. 7

    El Garaje Sporting, en Gijón, avanza en su conversión en viviendas de lujo
  8. 8 Miles de personas unen sus voces en Gijón contra el genocidio en Gaza
  9. 9 Los bomberos sofocan sendos incendios en un garaje y un piso de Gijón
  10. 10

    El infierno de los rehenes en el infierno de Gaza

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio «La prioridad de Suecia es ayudar a Ucrania y hacerle la vida más difícil a Rusia»

«La prioridad de Suecia es ayudar a Ucrania y hacerle la vida más difícil a Rusia»