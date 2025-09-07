El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

François Bayrou, primer ministro de Francia. Afp

La probable caída del Gobierno de Bayrou dejará a Macron contra las cuerdas

El previsto fracaso del primer ministro francés en la moción de confianza de este lunes le obligará a dimitir, lo que acentuará la crisis del presidente en su segundo mandato

Enric Bonet

Enric Bonet

París

Domingo, 7 de septiembre 2025, 19:22

François Bayrou juró al presidente francés, Emmanuel Macron, que sería su «pararrayos». Le hizo esa promesa el 13 de diciembre en una tensa reunión que ... mantuvieron antes de que lo nombrara primer ministro. Durante los últimos nueve meses, el veterano dirigente centrista ha cumplido con su palabra y ha sido la diana predilecta de las oposiciones. Bayrou se ha convertido en el primer ministro más impopular en la historia de la Quinta República. Este triste récord al menos ha servido para que Macron pase de puntillas por el atolladero de la política interna en Francia y se concentre en el tablero internacional.

