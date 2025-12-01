El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Una turista china en Moscú. AFP

Putin abre las puertas de Rusia a los turistas chinos

Los viajeros del gigante asiático, uno de sus grandes aliados geopolíticos, podrán acceder al país sin visado

Álex Bustos

Álex Bustos

Lunes, 1 de diciembre 2025, 18:40

Este lunes el presidente ruso Vladímir Putin firmó un decreto que permite a los chinos que quieran visitar el país euroasiático hacerlo durante 30 días ... sin solicitar un visado. Esta medida sigue el principio de reciprocidad, ya que los rusos ya pueden viajar al gigante asiático de la misma forma desde agosto de 2025. Estos guiños responden tanto a la amistad sinorrusa que ha impulsado la guerra como al intento de Moscú de impulsar su mercado turístico, que ahora depende en gran medida del visitante nacional.

