El Reino Unido acogió en secreto a 24.000 afganos tras filtrar sus datos por error a los talibanes

Todo comenzó con un error que a la postre iba a acarrear grandes consecuencias: en febrero de 2022, un marine británico escribió un correo electrónico ... a un grupo afgano e incluyó sin querer un archivo que incluía la identidad de 24.000 afganos que solicitaban asilo en el Reino Unido. El asunto no habría tenido más repercusión si no fuese porque la mayoría de los nombres de ese listado eran los de soldados que habían combatido a los talibanes junto a las tropas británicas y de sus familiares. Sin duda, suponían un jugoso objetivo para los integristas islámicos que habían recuperado el poder en Afganistán y que habían prometido vengarse contra los colaboradores.

Los datos filtrados no salieron a la luz hasta un año después, cuando un usuario anónimo de Facebook publicó extractos del archivo. Aunque el Ministerio de Defensa británico logro que los 'posts' fuesen eliminados, el daño ya estaba hecho y la identidad de los militares había quedado comprometida.

Así que Londres decidió acoger en secreto a las personas de la lista. Ideó un plan denominado 'Ruta de Reubicación Afgana' que contaba con una dotación presupuestaria de hasta 7.000 millones de libras (unos 8.000 millones de euros) para la gestión del asilo a los afganos en el plazo de cinco años.

100.000 afganos podrían haberse visto afectados por la filtración británica.

Nada de esto se ha sabido hasta este martes al mediodía, cuando un juez del Tribunal Supremo decidió cancelar la 'supermedida cautelar' que había sido solicitada por el gobierno para mantener lo sucedido en secreto.

Según la información publicada, desde que el programa de asilo específico se puso en marcha en la primavera de 2024, 4.500 afganos han recibido asilo en las islas. «Hasta la fecha, 900 beneficiarios principales están en el Reino Unido o en tránsito, acompañados de 3.600 miembros de sus familias, con un coste aproximado de 400 millones de libras (unos 460 millones de euros)», ha informado el Secretario de Defensa, John Healey.

El Ejecutivo de Londres prevé que el país tenga que gastar entre 400 y 450 millones más para hacer frente al resto de reubicaciones, ya que Londres honrará la promesa que hizo a los afganos y espera que, en total, unas 6.900 personas de la República Islámica se acojan al programa de asilo, que ya se ha cerrado. Diferentes fuentes afirman que se ha puesto ese punto final antes de dar a conocer la filtración para evitar una avalancha de nuevas solicitudes.

No obstante, funcionarios consultados por el diario 'The Telegraph' aseguran que hasta 17.000 personas podrían cumplir los requisitos para lograr la acogida. 14.000 de ellas ya se encuentran en el Reino Unido y 3.000 más aún no han iniciado el viaje. El coste para las arcas del Estado de este programa podría así superar ampliamente las previsiones del gobierno y oscilar entre 5.500 y 6.000 millones de libras (entre 6.300 y 6.900 millones de euros). En total, la Corte de Apelaciones cifra entre 80.000 y 100.000 el número de afganos afectados por la filtración de los datos.

Vidas en peligro

Eso sí, hasta ayer las Autoridades no informaron de lo ocurrido a quienes aparecían en el archivo enviado por error. Healey se ha limitado a ofrecerles unas «sinceras disculpas» por haber puesto sus vidas en riesgo. No en vano, el Ministerio de Defensa calcula que 600 de los soldados en la lista y 1.800 de sus familiares aún continúan en Afganistán. Inquirido por si alguno de los nombrados ha sido asesinado, ha asegurado que es «altamente improbable».

Preocupan sobre todo los integrantes de las antiguas unidades afganas ATF444 y CF333, conocidas coloquialmente como 'los triples', porque fueron formadas por militares británicos y participaron en numerosas operaciones contra el tráfico de opiáceos, capturando y matando a talibanes. No en vano, la CF333 fue la última unidad afgana que se mantuvo leal a la coalición occidental, hasta que se retiró del país asiático en agosto de 2021, y hay evidencias de que al menos uno de sus miembros ha sido ajusticiado.