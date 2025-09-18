El Reino Unido devuelve a Francia al primer migrante bajo el acuerdo de intercambio

El Reino Unido devolvió este jueves a Francia a la primera persona que había llegado en patera a través del Canal de la Mancha, en ... aplicación del nuevo tratado bilateral firmado con París en julio y en vigor desde el 6 de agosto. Según confirmó el Ministerio del Interior en un comunicado, se trata de un hombre que desembarcó el mes pasado y que fue trasladado en un vuelo comercial a la capital gala, en lo que el Ejecutivo describe como «otro paso importante» en su estrategia para frenar las travesías en pequeñas embarcaciones entre las costas de ambos países.

La operación se llevó a cabo tras varios días de intentos fallidos. Entre el lunes y el miércoles, las salidas previstas fueron canceladas, en muchos casos por recursos judiciales. El más relevante ocurrió el martes, cuando el Tribunal Superior bloqueó la expulsión de un joven eritreo de 25 años que alegó ser víctima de trata y consiguió más tiempo para presentar pruebas para defender su caso.

El jueves, sin embargo, otra devolución se llevó a cabo. Aunque el comunicado oficial no lo detalla, varios medios británicos identificaron al migrante como un ciudadano de India, un país con un bajo índice de aceptación en el sistema de asilo británico, lo que explicaría que su caso se haya resuelto con mayor rapidez que el de personas procedentes de lugares con altas tasas de concesión, como Eritrea, Sudán o Siria. También, según el diario 'The Independent', las autoridades galas habrían solicitado a un ciudadano indio, ya que Francia tiene un acuerdo con India para aceptar devoluciones forzadas.

«Rutas seguras y legales»

La ministra del Interior, Shabana Mahmood, afirmó que esta primera devolución «es un paso importante para asegurar nuestras fronteras» y advirtió que «si entras ilegalmente, buscaremos devolverte». Añadió que seguirá desafiando en los tribunales «cualquier intento de última hora y sin fundamento para frustrar una devolución» y defendió que el Reino Unido «siempre desempeñará su papel en ayudar a quienes huyen de la persecución, pero esto debe hacerse a través de rutas seguras, legales y gestionadas, no mediante cruces peligrosos».

I was appointed as Home Secretary to secure our borders. I will do whatever it takes. https://t.co/8OhMkfufOx — Shabana Mahmood MP (@ShabanaMahmood) September 17, 2025

El tratado, que el Gobierno de Londres denomina un sistema de «uno por uno», estipula que cada devolución desde el Reino Unido debe corresponderse con la admisión de otra persona por una nueva vía legal y segura, sometida a controles estrictos de documentación y seguridad. Las primeras llegadas por esta ruta se esperan «en los próximos días», según Interior.

La devolución de este hombre, el primero de un centenar de migrantes detenidos por la Border Force, el cuerpo encargado del control fronterizo en el Reino Unido, a comienzos de agosto, marca el inicio práctico de un acuerdo piloto que se prolongará, en principio, hasta junio de 2026, con la posibilidad de ir «probando y perfeccionando» el mecanismo durante ese período. El Ejecutivo de Keir Starmer lo defiende como parte de su plan para reformar «un sistema de asilo roto», aunque las suspensiones judiciales de esta semana anticipan un proceso plagado de obstáculos legales y políticos en uno de los corredores migratorios más vigilados y controvertidos de Europa.