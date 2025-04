El 'sheriff' del Gobierno francés que aspira a sacar partido de la condena a Le Pen

Bruno Retailleau es uno de los dirigentes que esperaban con más interés la sentencia del pasado lunes en el Tribunal de París, que finalmente condenó ... a cinco años de inhabilitación y cuatro de prisión -dos de manera condicional- a la ultraderechista Marine Le Pen por malversación de fondos públicos en el caso de los falsos asistentes de Agrupación Nacional en el Parlamento Europeo. El fallo ha agitado el presente y el futuro de la política francesa. Y ha abierto un espacio para otros aspirantes de la derecha o la derecha radical.

Uno de los que parecen mejor posicionados para aprovecharse de ello es el ministro francés del Interior. El conservador Bruno Retailleau es el miembro más mediático del gabinete de François Bayrou, que compuso una coalición entre los partidos afines al presidente, Emmanuel Macron, y la derecha tradicional de Los Republicanos (LR). A pesar de su aspecto austero y con tintes monacales, este dirigente de LR genera titulares constantemente. Sus declaraciones duras contra la inmigración y el velo islámico, su pulso con Argelia, la lucha contra el tráfico de drogas… No hay una semana en que Retailleau no sea protagonista.

Eso le ha permitido sobresalir respecto a los otros integrantes del Ejecutivo en medio de la profunda crisis política que soporta Francia. Pese a tratarse de un dirigente veterano (tiene 64 años), Retailleau no era una de las figuras más conocidas de una derecha tradicional en declive, que no ha logrado clasificarse para la segunda vuelta de unas presidenciales desde 2012. Pero eso cambió desde su elección en septiembre al frente del Ministerio del Interior. Entonces pasó de un rol relevante en el Senado, donde presidía el grupo de LR, a llevar las riendas de la seguridad en un país en que la Policía es estatal y no existen cuerpos regionales de las fuerzas de seguridad.

El «orden» como prioridad

«Mi primera prioridad: restablecer el orden. Mi segunda prioridad: restablecer el orden. Y mi tercera prioridad: restablecer el orden, porque considero el orden como la condición de la libertad», aseguró el pasado otoño durante el traspaso de carteras. Su apuesta por la mano dura en materia de seguridad le ha servido para convertirse en uno de los políticos menos impopulares. En apenas cinco meses ha pasado de un 15% a un 32% de opiniones positivas, según un sondeo del instituto Elabe.

«Ha adoptado el lenguaje duro contra los criminales y de denuncia de un supuesto laxismo de los Ayuntamientos dirigidos por los Verdes (Grenoble, Lyon, Burdeos…). Es un estilo que me recuerda al de Margaret Thatcher» Sebastian Roché Sociólogo, investigador en el CNRS y profesor en Sciences Po Grenoble

«Retailleau ha apostado por una línea continuista respecto a la de su predecesor, Gérald Darmanin. Ha adoptado el mismo lenguaje duro contra los criminales y de denuncia de un supuesto laxismo de los Ayuntamientos dirigidos por los Verdes (Grenoble, Lyon, Burdeos…). Es un estilo que me recuerda al de Margaret Thatcher», explica a este medio el sociólogo Sebastian Roché, investigador en el CNRS y profesor en Sciences Po Grenoble.

El ministro del Interior, según este especialista sobre las fuerzas de seguridad, «ha compaginado posiciones consensuales, como la necesidad de luchar contra el tráfico de drogas, con otras de más controvertidas sobre la inmigración». Eso le ha servido para ganarse la simpatía de los votantes conservadores y afines a Macron, «pero también del 70% de los electores de Agrupación Nacional», recuerda Roché, autor del libro 'La Policía en democracia'.

Ampliar Bruno Retailleau, junto a Emmanuel Macron, en la primera reunión del actual Gobierno francés en septiembre de 2024. Reuters

Curiosamente, Retailleau ha conseguido esta fama repentina sin haber impulsado un gran número de medidas. Su gran aportación ha sido de momento una circular que promueve las órdenes de expulsión del territorio y aumenta de cinco a siete años el tiempo que debe vivir en Francia un inmigrante irregular para recibir un permiso de residencia. También espera que la Asamblea Nacional apruebe una nueva legislación contra el narcotráfico, que incluye la creación de una fiscalía especializada.

Crisis diplomática con Argelia

El mediático ministro está además en la primera línea de la actual crisis diplomática con Argelia, alimentada por el encarcelamiento del escritor franco-argelino Boualem Sansal, condenado a cinco años de prisión por haber dicho que el Sáhara Occidental forma parte de Marruecos. A eso se le han sumado las tensiones provocadas por la expulsión de varios 'influencers' argelinos, cuya deportación no fue aceptada por Argel. «Ningún dolor del pasado autoriza a ningún país a faltarle el respeto a Francia», aseguró Retailleau, partidario de romper el acuerdo de 1968 -uno de los principales tratados tras la guerra de Argelia- en contra de la opinión de Macron.

«En Francia, el cargo de ministro del Interior suele ser visto como un trampolín hacia responsabilidades superiores, como la de primer ministro o presidente», recuerda Roché. Tras seis meses en la Plaza Beauvau, en los que se ha beneficiado de la ausencia de grandes manifestaciones y de los recurrentes enfrentamientos entre manifestantes y policías, Retailleau confía en aprovechar su capital político para erigirse en el nuevo líder de LR. La Prensa francesa lo considera favorito en las primarias de este partido, previstas para esta primavera y en las que se enfrentará probablemente a Laurent Wauquiez, presidente del grupo parlamentario de la derecha republicana.

La Prensa francesa coloca a Retailleau como favorito para ganar las primarias de Los Republicanos, previstas para esta primavera

«Quiero convencer tanto a los votantes macronistas como a los de Agrupación Nacional», dijo Retailleau en una entrevista para el diario 'Le Parisien'. Su estrategia recuerda a la utilizada en 2007 por Nicolas Sarkozy. El entonces ministro del Interior utilizó su reputación de 'sheriff' del Ejecutivo para liderar la derecha y ganar las presidenciales de ese año, en que sedujo a una parte significativa de los votantes lepenistas. Pero el contexto ha cambiado mucho en los últimos veinte años. «Buena parte de los partidos conservadores que recuperaron las temáticas de la extrema derecha acabaron favoreciéndola electoralmente», advierte Roché. Hasta el punto de que diputados de Agrupación Nacional han felicitado a Retailleau por «hablar su mismo lenguaje».