Revientan el coche de un periodista amenazado por la mafia en Italia

Conmoción en Italia al conocerse que el periodista Sigfrido Ranucci, presentador del reconocido programa de investigación 'Report', emitido por la televisión pública, la RAI, sufrió ... en la noche del jueves un atentado que, afortunadamente, sólo deja daños materiales. Un artefacto con alrededor de un kilogramo de explosivos fue colocado junto al automóvil del reportero, que estaba aparcado delante de su vivienda en Pomezia, una localidad situada a las afueras de Roma.

La explosión provocó daños materiales en el exterior de la casa, dejó el coche destrozado y también afectó al vehículo de la hija de Ranucci, que había aparcado allí pocos minutos antes de que se produjera la deflagración. «Podían haberla matado», lamentó el periodista, que había denunciado en el pasado numerosas amenazas, por lo que según comentó él mismo «no será fácil encontrar la matriz» del atentado.

La Fiscalía antimafia ha abierto una investigación para aclarar un caso que devuelve a Italia a los momentos más oscuros de atentados intimidatorios a periodistas incómodos para los grupos criminales. La Policía está controlando las cámaras de seguridad de la zona con la esperanza de que hayan grabado a quienes colocaron el explosivo junto al coche de Ranucci, cuya protección ha sido reforzada «al máximo», según explicó el ministro del Interior, Matteo Piantedosi.

Ampliar Sigfrido Ranucci dirige el programa de investigación'Report'. X

El periodista, que lleva desde 2014 con escolta debido a las amenazas por parte de grupos mafiosos, denunció el año pasado haber recibido dos balas, así como ser objeto de seguimiento por parte de desconocidos. También había lamentado el «clima de aislamiento» y la «deslegitimación» de su trabajo. Tanto los máximos exponentes del Gobierno como los de la oposición y los de las asociaciones de periodistas mostraron su solidaridad con el periodista y su condena al atentado. «La libertad y la independencia de la información son valores irrenunciables de nuestras democracias», comentó la jefa del Ejecutivo, Giorgia Meloni.

Tras presentar este viernes una denuncia por lo sucedido ante los Carabinieri, Ranucci consideró que la explosión supone «un salto de calidad preocupante» en las intimidaciones que recibe, al haberse producido delante de su propia casa. «Hay una lista infinita de amenazas de diverso tipo que he recibido y de las que siempre he informado a las autoridades judiciales y de las que los agentes de mi escolta siempre han referido. Yo, en cualquier caso, me siento tranquilo porque el Estado y las instituciones han estado cerca estos meses», afirmó el periodista, que hace pocos días presentó los temas de las nuevas investigaciones desarrolladas por el equipo de su programa, 'Report', que vuelve a la televisión el 26 de octubre. «Podría no ser una coincidencia», señaló.