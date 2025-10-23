El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Petrolero ruso con bandera de Panamá que fue remolcado en el mar Báltico. AFP

Rusia asegura que es «inmune» a las sanciones de Occidente

Veto al petróleo. ·

La Unión Europea y Estados Unidos han tomado medidas para ahogar la economía de Moscú y obligar así a Putin a negociar el fin de la guerra en Ucrania

Álex Bustos

Álex Bustos

Corresponsal. Moscú

Jueves, 23 de octubre 2025, 21:47

El músculo energético ruso tiene mucho potencial. Según su plan estratégico nacional, las reservas de petróleo actuales son de aproximadamente 31.300 millones de toneladas. ... Una cantidad astronómica que le permite ser el segundo país del mundo después de Estados Unidos. Moscú produce el 10% del crudo mundial y el país tiene en sus entrañas el 15% de todas las reservas. Además, según el mismo documento oficial, el suministro podría mantenerse por lo menos durante los próximos 65 años. Sin embargo, las sanciones occidentales aprobadas pueden mermar la capacidad para exportar petróleo y, por el efecto dominó, debilitar la máquina de guerra que se nutre de los beneficios de la exportación.

