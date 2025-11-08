El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Enorme boquete provocado por un proyectil ruso en un edificio de Dnipró. Reuters

Rusia deja sin luz ni calefacción a parte de Ucrania a las puertas del invierno

Una lluvia de 450 drones y 45 misiles causa seis muertos en un ataque que Zelenski califica como «brutal»

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Sábado, 8 de noviembre 2025, 18:25

El invierno también es un arma de guerra. La invasión rusa de Ucrania comenzó en febrero 2022 y está a las puertas de su cuarto ... invierno. A los misiles y drones se unirá el frío. Moscú lo utiliza. Durante la noche del viernes al sábado, envió una lluvia de proyectiles sobre varias ciudades ucranianas e inutilizó las centrales térmicas de la operadora estatal Centrenergo. Las bombas mataron a seis ciudadanos y dejaron sin suministro eléctrico y sin calefacción a varias regiones. «Ha sido el ataque más masivo desde el inicio de la guerra y ha alcanzado a todas la centrales que habían vuelto a funcionar», denunció la empresa energética. «Ha sido brutal», definió el presidente del país, Volodímir Zelenski, que insistió en pedir ayuda internacional, más misiles Patriot y más sanciones a Rusia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

