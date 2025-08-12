El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una ofrenda floral en San Petersburgo fue uno de los contados actos por el aniversario. EFE

Rusia se olvida del 25 aniversario de la tragedia del 'Kursk', la primera gran crisis de Putin

El Kremlin pasa por alto la efeméride del siniestro del submarino en el mar de Barents, que se cobró 118 vidas y desplomó la popularidad del presidente tres meses después de que llegara al poder

Álex Bustos

Álex Bustos

Moscú

Martes, 12 de agosto 2025, 19:33

Rusia conmemoró este martes con discreción el 25 aniversario del episodio más trágico de la historia reciente de su marina: el hundimiento del submarino 'Kursk'. ... El accidente que el 12 de agosto de 2000 sufrió la nave en el mar de Barents, frente a la costa ártica del noroeste del país, causó 118 muertos y marcó el inicio del primer mandato de Vladímir Putin, que había llegado al poder sólo tres meses antes. La efeméride apenas tuvo eco en los medios nacionales un cuarto de siglo después del suceso y el Kremlin tampoco hizo comentario alguno al respecto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Real Avilés destituye a Javi Rozada
  2. 2

    Más de 14.800 jóvenes asturianos ni estudian ni trabajan ni buscan empleo
  3. 3

    Los primeros menores trasladados desde Canarias a la Península se realojarán en Gijón
  4. 4 Herida una mujer de 53 años al ser golpeada por una moto en un paso de peatones en Gijón
  5. 5 Cambios en la Noche de los Fuegos en Gijón: no habrá nuevos puntos de lanzamiento y solo se tirarán desde el Cerro
  6. 6

    El Principado aprueba un convenio para que las mutuas gestionen bajas y contener así el absentismo
  7. 7

    Los menores trasladados desde Canarias ya están en Gijón: «Hacemos un llamamiento a la calma. Son chicos en situación de mucha vulnerabilidad»
  8. 8 Fiestas de San Mateo en Oviedo: más de un centenar de actividades con tres escenarios principales
  9. 9 Madera para bancos, lonas para piscinas, neveras... el trabajo de reciclaje en el prau Salcéu tras el Xiringüelu
  10. 10

    Nacho Castro, candidato a entrenar al Real Avilés

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Rusia se olvida del 25 aniversario de la tragedia del 'Kursk', la primera gran crisis de Putin

Rusia se olvida del 25 aniversario de la tragedia del &#039;Kursk&#039;, la primera gran crisis de Putin