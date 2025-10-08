El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Un misil de ataque Tomahawk es lanzado desde una nave estadounidense. Reuters

Rusia responde con amenazas a EE UU ante el posible envío de misiles Tomahawk a Kiev

El Kremlin emplaza a Washington a tomar una decisión sobre la entrega de estos misiles con «sensatez, prudencia y responsabilidad»

Álex Bustos

Álex Bustos

Moscú

Miércoles, 8 de octubre 2025, 21:00

Comenta

El Kremlin sigue muy de cerca el plan de la Casa Blanca de mandar misiles Tomahawk a Ucrania. De confirmarse el envío supondría un problema ... para Moscú ya que estos proyectiles aumentarían el alcance balístico de Kiev. Por ello, Rusia advirtió el miércoles a través de su agencia de noticias, RIA, que «la respuesta será dura y asimétrica» en caso de que EE UU ayude de esta manera a la exrepública soviética. El viceministro de Asuntos Exteriores, Serguéi Riabkov, apuntó que ese tipo de sistema solo se podría usar «con la participación directa del personal estadounidense» y sugirió que confía en que sus colegas norteamericanos entiendan «la gravedad y el alcance de las consecuencias que ello acarrearía». Lo mejor, aconsejó, es que Washington «aborde toda esta situación con sensatez, prudencia y responsabilidad».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Nuevo radar fijo en la zona rural de Gijón
  2. 2 Los viajes del Imserso enfadan a los asturianos
  3. 3 Amplio despliegue para localizar a una mujer de 33 años desaparecida en el Cabo Peñas
  4. 4 Rescatan los cuerpos de los cuatro desaparecidos en el derrumbe de un edificio en obras en Madrid
  5. 5 Un camping de Asturias, entre los candidatos a ser el mejor de España
  6. 6 Dambele, Jorge, Alfa y Laura, los cuatro fallecidos en el derrumbe del edificio en Ópera
  7. 7 «Tuvimos que evacuar a la carrera»: un restaurante asturiano de Madrid, afectado por el derrumbe del edificio
  8. 8 Ryanair eliminará todos sus vuelos en Asturias a partir del próximo verano
  9. 9 Joaquín Pixán: «Esto es algo tremendo. Oí un golpe muy fuerte, tembló la casa y cuando salí, era todo una nube de polvo»
  10. 10 Borja Jiménez, nuevo entrenador del Sporting, ya está en Gijón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Rusia responde con amenazas a EE UU ante el posible envío de misiles Tomahawk a Kiev

Rusia responde con amenazas a EE UU ante el posible envío de misiles Tomahawk a Kiev