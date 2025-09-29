Sandu pide unión a los moldavos para avanzar hacia la UE

La presidenta de Moldavia, Maia Sandu, que revalidó su cargo en las elecciones parlamentarias del domingo con una holgada victoria, llamó este lunes a la ... unidad política y social en el país y admitió que el triunfo representa «un mandato fuerte» de los ciudadanos para seguir en el camino de la «adhesión a la Unión Europea».

El centroderechista Partido de la Acción y Solidaridad (PAS) obtuvo algo más del 50% de los votos y tendrá 51 escaños en el Parlamento, los suficientes para gobernar en solitario. Su principal rival, el Bloque Patriótico (prorruso de izquierdas), cosechó casi un 25% de los sufragios y 26 escaños. El resto del arco parlamentario se lo reparten tres fuerzas minoritarias, dos de ellas favorables a la UE.

«No nos han comprado»

Sandu señaló que el PAS se había impuesto incluso bajo la sombra rusa. Las interferencias «masivas» que atribuyó a Moscú tanto antes como durante las elecciones «han fracasado». La Policía informó este lunes de que agitadores afines a Rusia habrían pagado entre 50 y 150 euros a ciudadanos moldavos para que salieran a manifestarse en contra del resultado electoral. Hubo algunas protestas, pero solo de unos cientos de personas. «El Kremlin intentó dividirnos, pero no nos han podido comprar», subrayó.

Precisamente, Moscú puso en duda la validez del proceso y sostuvo que «cientos de miles» de ciudadanos no pudieron acudir a las urnas. Su Gobierno insinuó «violaciones electorales».

La UE, por su parte, declaró que el pueblo moldavo ha hablado «alto y claro» a favor de un «futuro europeo». «Ha elegido la democracia, la reforma y un futuro europeo, frente a la presión e interferencia de Rusia», dijo el presidente del Consejo Europeo, António Costa.