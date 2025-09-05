El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Keir Starmer junto a Angela Rayner. AFP

Starmer se enfrenta a una nueva crisis de gobierno con la dimisión de su número dos tras un escándalo fiscal

La hasta ahora viceprimera ministra, Angela Rayner, admitió recientemente haber pagado menos impuestos de los que debía por la compra de una vivienda

T. Nieva

Viernes, 5 de septiembre 2025, 13:35

La viceprimera ministra británica, Angela Rayner, ha dimitido este viernes tras admitir haber pagado menos impuestos por la compra de una vivienda. Su marcha supone ... un nuevo golpe para su jefe, el primer ministro Keir Starmer, cuya popularidad ha caído en picado desde que hace poco más de un año llegó a Downing Street. Su hasta ahora número dos, de 45 años, es el octavo miembro del equipo del 'premier' en dejar su cargo. El líder laborista le ofreció todo su apoyo cuando fue acusada por primera vez de intentar deliberadamente evitar pagar los tributos que debía.

