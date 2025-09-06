El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Starmer durante una visita a una instalación militar. Reuters

Starmer saca el hacha y remodela su Gobierno para evitar el adelanto electoral

La nueva crisis del Ejecutivo británico alienta la expectativas del populista Farage, muy crecido ante un gabinete «que no da la talla»

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Sábado, 6 de septiembre 2025, 18:21

El Gobierno británico trata de mantenerse a flote en plena tormenta política. La dimisión el viernes de la 'número dos' del Ejecutivo, Angela Rayner, por ... impago de impuestos ha obligado al primer ministro, Keir Starmer, a una remodelación de urgencia de su gabinete. Apenas 14 meses después de su amplio triunfo en las elecciones, el Partido Laborista hace aguas y los sondeos apenas le otorgan el 20% del apoyo popular mientras el populismo de Reform UK, el grupo encabezado por Nigel Farage, crece de forma exponencial. Starmer, que ha designado a David Lammy como sustituto de Rayner, ha sacado el hacha para cortar cabezas entre sus ministros y también entre los subsecretarios. Trata de taponar las muchas vías de agua abiertas para evitar un adelanto electoral –los comicios están previstos para 2029–. Farage, en cambio, se frota las manos y dice estar preparándose para acudir a las urnas dentro de dos años con su programa de recortes sociales y medidas contra la inmigración.

