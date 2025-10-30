El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Recreación del puente proyectado sobre el estrecho de Mesina. EFE

El Tribunal de Cuentas de Italia bloquea el proyecto del puente del estrecho de Mesina

La controvertida infraestructura, destinada a unir Sicilia y Calabria, podría costar más de 13.500 millones de euros

Darío Menor

Darío Menor

Roma

Jueves, 30 de octubre 2025, 10:48

El Tribunal de Cuentas de Italia bloqueó en la noche del miércoles el proyecto del puente del estrecho de Mesina, una faraónica infraestructura para unir ... Calabria y la isla de Sicilia, en el sur del país, del que lleva décadas hablándose y cuyas obras el Gobierno de Giorgia Meloni prometió que se iniciarían en el verano de 2024, aunque todavía no han comenzado. Este significativo parón burocrático, cuyas motivaciones se conocerán en un plazo de treinta días, supone el enésimo revés para un plan que genera una enorme controversia en el país, debido a su altísimo coste, pues se teme que los 13.500 millones de euros presupuestados inicialmente superen los 20.000. A ello se suma el elevado riesgo sísmico de la zona y el peligro de infiltración mafiosa en la intervención.

