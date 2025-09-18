El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El rey Carlos III y la reina Camila posan junto al presidente estadounidense Donald Trump y la primera dama Melania Trump durante su despedida formal en el castillo de Windsor. AFP

Trump y Melania se despiden de los reyes Carlos III y Camila en Windsor para poner rumbo a su encuentro con Starmer

El presidente estadounidense será recibido en Downing Street por el primer ministro británico y la primera dama en su segundo y último día de visita oficial

Ivannia Salazar

Londres

Jueves, 18 de septiembre 2025, 11:49

Este jueves será el segundo y último día de la visita oficial de Donald Trump al Reino Unido, que se centrará más en lo político ... después de que el miércoles la jornada estuviera llena de ceremonia y pompa, con desfiles, recepciones y actos protocolarios que sumergieron al presidente estadounidense y a la primera dama en el mundo de la realeza británica. Fue un día, en resumen, en el que el jefe de la Casa Blanca se dio un verdadero «baño de realeza».

