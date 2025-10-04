Ucrania dice ahora que el soldado español que daba por muerto ha desaparecido

La embajada de Ucrania ha notificado a la familia del combatiente albaceteño Juan Luis Amador que ha declarado al soldado como desaparecido, a pesar de ... las evidencias de su muete en combate el 20 de septiembre en el frente contra Rusia, según informó a Europa Press el hermano del fallecido, Miguel Ángel Amador. Los allegados lamentan verse ahora sometidos a un periplo legal y prácticamente pierden las esperanzas de recuperar el cadáver.

«Temo que lo hayan hecho para ahorrarse dinero. Lo peor es que esto paraliza todos los procesos de cara a la herencia de su hija, que es menor de edad, y cualquier subsidio que pudiera recibir», critica su hermano. Según fuentes del Ayuntamiento de Villapalacios, de donde era el soldado, ahora el proceso de repatriación del cadáver será más complicado. «De decirnos que él estaba fallecido, con coordenadas y todo del lugar, han pasado ahora a comunicarnos que lo declaran desaparecido. Es como un jarro de agua fría», criticó José Luis García, el teniente de Alcalde del municipio.

Amador, de 38 años, fue alcanzado por un dron ruso durante una operación militar de evacuación de heridos cerca de la ciudad ucraniana de Zaporiyia. Herido de muerte, sus compañeros lo dejaron bajo un árbol y se retiraron a posiciones más seguras. Fueron ellos lo que informaron a la familia del fallecimiento. «Decir que ha desaparecido les cuesta más barato que decir que ha muerto», lamentó el teniente de Alcalde de Villapalacios.