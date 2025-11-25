El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo «Jamás callaremos ante la violencia sobre las mujeres»
Bomberos transportan un cuerpo fuera de un edificio residencial dañado tras un ataque ruso en Kiev. AFP

Ucrania y Rusia intercambian bombardeos «masivos» mientras se negocia el plan de paz

Al menos siete personas perdieron la vida en Kiev y otras tres murieron en territorio ruso durante los ataques de madrugada que afectaron asimismo a la infraestructura energética

María Rego

María Rego

Martes, 25 de noviembre 2025, 12:14

Comenta

Las negociaciones para alumbrar un plan que lleve la paz a Ucrania tras casi cuatro años de guerra continúan adelante con el sonido de los ... bombardeos de fondo. Kiev y Moscú intercambiaron en la madrugada del martes ataques aéreos «masivos» que causaron, al menos, diez muertos y una treintena de heridos y dañaron infraestructuras energéticas, uno de los principales objetivos de ambos países a las puertas del invierno. El conflicto no cesa y la Coalición de Voluntarios se reunirá este mediodía por videoconferencia en busca de una salida, con varias propuestas sobre la mesa aunque ninguna convence a todas las partes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido por agredir sexualmente a sus dos compañeras de piso en Gijón
  2. 2 Gripe aviar en Asturias: detectan un foco en el Parque Isabel la Católica de Gijón
  3. 3

    Los funcionarios cobrarán una media de casi 3.200 euros al mes en 14 pagas tras la subida del 11%
  4. 4 Este el restaurante de Asturias en el que se cocina el mejor pote asturiano
  5. 5

    Â«Mi ex se lleva a mi hijo cada fin de semana a casa del asesino de mi hermanaÂ»
  6. 6

    Detenido en La Habana el profesor gallego condenado por violar a una alumna
  7. 7 A prisión tras sembrar la alarma entre menores y conductores de Avilés: ocho delitos en menos de un mes
  8. 8 ¿Cuándo se encienden las luces de Navidad en Gijón, Oviedo y Avilés?
  9. 9 Condenan a 2 años de cárcel al exrepresentante de Belén Esteban, Toño Sanchís, por apropiarse de casi 400.000 euros de su cliente
  10. 10 Detenido en Gijón un joven de 18 años por robar en el interior de varios coches

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Ucrania y Rusia intercambian bombardeos «masivos» mientras se negocia el plan de paz

Ucrania y Rusia intercambian bombardeos «masivos» mientras se negocia el plan de paz