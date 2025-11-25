Ucrania y Rusia intercambian bombardeos «masivos» mientras se negocia el plan de paz

Las negociaciones para alumbrar un plan que lleve la paz a Ucrania tras casi cuatro años de guerra continúan adelante con el sonido de los ... bombardeos de fondo. Kiev y Moscú intercambiaron en la madrugada del martes ataques aéreos «masivos» que causaron, al menos, diez muertos y una treintena de heridos y dañaron infraestructuras energéticas, uno de los principales objetivos de ambos países a las puertas del invierno. El conflicto no cesa y la Coalición de Voluntarios se reunirá este mediodía por videoconferencia en busca de una salida, con varias propuestas sobre la mesa aunque ninguna convence a todas las partes.

El plan de 28 puntos diseñado por EE UU y Rusia no tiene el apoyo ni de la UE ni de Ucrania al considerar que cruza varias de sus líneas rojas y se pliega a los intereses de Moscú, mientras que la contraoferta europea ha sido rechazada por el Kremlin. El acuerdo parece lejano pese al ultimátum dado por el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, a Kiev para que responda a su propuesta, como tarde, el próximo jueves, cuando los estadounidenses celebran Acción de Gracias. En ese complejo escenario -donde, pese a todo, el líder republicano se ha mostrado optimista en las últimas horas- se repitieron una noche más los bombardeos, en los que la capital ucraniana se llevó la peor parte.

🇷🇺🚀🚤💥🇺🇦 Ha aparecido un vídeo que muestra el lanzamiento de 8 misiles de crucero "Kalibr" desde el mar, volando hacia Kiev desde el puerto de Novorossiysk, según medios locales. pic.twitter.com/4scq3zjsaf — 𝔻𝕖𝕤𝕕𝕖 𝕃𝕒𝕤 𝕋𝕣𝕚𝕟𝕔𝕙𝕖𝕣𝕒𝕤 (@DOGDEGA) November 25, 2025

Andrii Sibiga, ministro ucraniano de Relaciones Exteriores, ha asegurado que los ataques son la «respuesta terrorista» del jefe del Kremlin, Vladímir Putin, a los esfuerzos por alcanzar la paz. Los bombardeos rusos se cobraron al menos siete vidas y dejaron una veintena de heridos en Kiev, y alcanzaron asimismo Odesa y las regiones de Dnipropetrovsk, Járkov, Chernígov y Cherkasi. Además, la ofensiva con más de 460 drones -cuatro de ellos entraron en el espacio aéreo de Rumanía y Moldavia- y 22 misiles provocó la interrupción del suministro de agua y energía en la capital donde, como en otros puntos de la exrepública soviética, este tipo de cortes -sobre todo de electricidad- son habituales.

Más de 200 drones ucranianos

El Ministerio de Energía ucraniano ha denunciado «un ataque masivo combinado del enemigo contra las infraestructuras energéticas», una estrategia que Rusia repite desde el inicio de la invasión en febrero de 2022 con bombardeos periódicos sobre centrales y estaciones eléctricas. Kiev, por su parte, ha aumentado en los últimos meses sus acciones contra depósitos y refinerías de petróleo en territorio ruso. El Kremlin ha reforzado la vigilancia en estas instalaciones para evitar problemas como la escasez de combustible que se ha detectado, entre otros puntos, en las afueras de Moscú como consecuencia de los daños registrados en estas plantas.

Putin gave his terrorist response to the United States’ and President Trump’s peace proposals. With a barrage of missiles and drones against Ukraine.



At least six civilians were killed and over a dozen injured in Kyiv as a result of Russia’s overnight strike with drones and… pic.twitter.com/6unSMeNDlK — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) November 25, 2025

Los últimos ataques ucranianos se han dirigido, en concreto, contra la región sureña de Rostov -en concreto, dos distritos a orillas del Azov- y la vecina Krasnodar, frente al mar Negro. En total, según las autoridades rusas, han muerto tres personas y ocho han resultado heridas. El Ministerio de Defensa ha señalado que en estos bombardeos fueron interceptados hasta 249 drones lanzados por Kiev, una de las cifras más altas de esta guerra.