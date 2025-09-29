La ultraderechista AfD fracasa en su asalto a tres alcaldías en Renania del Norte-Westfalia

La ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) ha fracasado en su intento de afianzarse en el populoso y occidental estado federado alemán de Renania del Norte- ... Westfalia. La formación xenófoba y antieuropea no consiguió hacerse con ninguna de las alcaldías en las tres grandes ciudades –Gelsenkirchen, Hagen y Duisburgo- en las que aspiraba a imponer a sus candidatos en la segunda vuelta de las elecciones municipales y comunales celebradas este domingo.

AfD no lo tiene tan fácil para imponerse en los viejos estados federados en el occidente del país a las grandes fuerzas políticas tradicionales del país –cristianodemócratas (CDU) y socialdemócratas (SPD)- como en las regiones germano orientales, los estados surgidos tras la desaparición de la República Democrática Alemana. En todos estos supera con creces en intención de voto a alguno de los dos partidos de toda la vida, cuando no a los dos.

El temor de CDU y SPD a ceder alguna de las tres alcaldías en juego en la región con el mayor PIB de Alemania contra candidatos ultraderechistas en la segunda vuelta de la elección directa de los burgomaestres se diluyó a la vista de los resultados. En Duisburgo se impuso el candidato del SPD a su rival de AfD con un aplastante 78,6% de votos, en Hagen el aspirante conservador alcanzó un 71,8% de votos y Gelsenkirchen, hogar del Schalke 04, tendrá alcaldesa socialdemócrata, aunque el candidato de AfD obtuvo uno de cada tres votos.

Frente a sus resultados explosivos en el este del país, donde en muchos estados superó el 30% de votos en las últimas elecciones regionales y los sondeos le aproximan al 40% en algunas de ellas para los próximos comicios, AfD gana puntos mucho más moderadamente en Alemania occidental. En la primera vuelta de las elecciones municipales en Renania del Norte-Westfalia se vio ampliamente superada por CDU (33,3% de votos) y SPD (22,1%) y no alcanzó, por medio punto, su objetivo de superar el 15% de votos.

Política pragmática

Ganadores indiscutibles de la segunda vuelta de esos comicios pueden considerarse los conservadores, que han arrebatado el liderazgo político a los socialdemócratas en un estado de tradición obrera con regiones como la Cuenca del Ruhr. La ciudad de Dortmund es el mejor ejemplo. Gobernada desde hace 80 años por un alcalde socialdemócrata, este domingo su habitantes entregaron la dirección de su consistorio al conservador de origen libanés Omar Kalouti.

Otras grandes ciudades de la región renana como Aquisgrán, Bielefeld, Bonn, Düsseldorf, Leverkusen, Paderborn o Solingen tendrán también alcaldes conservadores, mientras el SPD se impuso en Colonia, Bochum, Oberhausen, Remscheid y Wuppertal. El primer ministro de la región, el conservador Hendrik Wüst, celebró los resultados y habló de un «voto a favor de una política pragmática , orientada a las soluciones y cristianodemócrata» para explicar la victoria de su partido.

Pese a que hace pocas semanas el canciller federal, el también conservador Friedrich Merz, se distanció de esas elecciones municipales y negó que fueran un test para su coalición con los socialdemócratas, ahora quiere solazarse con los favorables resultados. Merz acude este lunes a Düsseldorf, capital de Renania del Norte-Westfalia, para celebrar junto a sus correligionarios y Wüst, al que muchos consideran su delfín, para apuntarse al triunfo.