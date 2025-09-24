El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Urgente El Rey evita hablar de genocidio en Gaza pero denuncia los «actos aberrantes» de Israel: «Detengan ya esta masacre»
Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania. Efe

Zelenski ante Naciones Unidas: «No guarden silencio y condenen a Rusia»

El presidente de Ucrania lamenta que ante unas instituciones «débiles» la fuerza de «las armas decide quién sobrevive»

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 16:20

«La paz depende de todos nosotros», ha subrayado Volodímir Zelenski ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York. El presidente ucraniano ... ha pedido ayuda internacional frente al ataque de Rusia a su país. «Detener a Putin ahora es más barato que tener que proteger cada puerto, cada barco, cada ciudad. Es menos costoso que preguntarse quién será el primero en crear un simple dron capaz de transportar una ojiva nuclear», ha advertido. «No hay alto el fuego porque Moscú no quiere». El mandatario de Kiev ha agradecido el apoyo mostrado el martes por Donald Trump, que animó a Ucrania a contraatacar y recuperar todo su territorio e incluso ir más allá. «Contamos con Estados Unidos, pero al final la paz depende de todos, depende de Naciones Unidas. No guarden silencio y condenen a Rusia», ha reclamado.

