Mazal Tazazo, ante el retrato de su amiga Daniel Cohen, asesinada, y de otras víctimas en el lugar del festival Nova.

«Me hice la muerta para sobrevivir en el Festival Nova»

Mazal Tazazo se salvó milagrosamente del atentado terrorista de Hamás contra este concierto al aire libre, el escenario más sangriento del 7-O con 378 asesinados. La mayoría eran jóvenes que habían acudido con ganas de fiesta y música electrónica

Pablo M. Díez

Enviado especial al Festival Nova (Israel)

Lunes, 6 de octubre 2025, 07:06

Morir para sobrevivir. Eso es lo que tuvo que hacer, o al menos pretenderlo como si fuera real, Mazal Tazazo para no ser una de ... las 378 personas que fueron asesinadas en el festival de música electrónica Nova el 7 de octubre de 2023. Dicho concierto al aire libre, que iba a durar un fin de semana en pleno desierto del Néguev y a solo cinco kilómetros de la frontera con Gaza, fue el escenario más sangriento de los atentados de Hamás contra Israel aquel trágico 7-O. De sus 1.200 víctimas mortales, casi un tercio perecieron en el Nova: 344 civiles, la mayoría jóvenes que habían venido a pasar una noche de fiesta y música, y 34 agentes de seguridad. Además, otras 44 personas fueron secuestradas y llevadas a Gaza. Para no acabar en una bolsa de cadáveres o en un túnel de Hamás, Mazal Tazazo tuvo que contener tanto la respiración y hacerse tan bien la muerta que logró engañar a los terroristas.

