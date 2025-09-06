El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Trump estrecha la mano a Arnault en su visita a la nueva fábrica de Louis Vuitton en Texas AFP

El lujo francés se abraza con Trump

Bernard Arnault, presidente del gigante LVMH, celebra el acuerdo comercial entre Washington y Bruselas frente a los dirigentes galos que lo critican con dureza

Enric Bonet

Enric Bonet

París

Sábado, 6 de septiembre 2025, 21:37

El hombre más rico de Francia mantiene una posición a contracorriente respecto al sentimiento generalizado en su país. El reciente acuerdo entre Washington y Bruselas, ... que impone un 15% de aranceles a las exportaciones europeas, y deja indemnes las estadounidenses, ha suscitado duras críticas por parte de los dirigentes galos. El primer ministro, François Bayrou, lamentó la «sumisión» europea, mientras que el presidente, Emmanuel Macron, dijo que el bloque comunitario «no había sabido hacerse temer» en las negociaciones de ese pacto desigual. Para el empresario Bernard Arnault es, en cambio, «una demostración de inteligencia».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Amplio despliegue policial para detener a un conocido atracador que actuó en Fomento, en Gijón
  2. 2 Luis Enrique, hospitalizado tras sufrir un accidente en bicicleta y con la clavícula fracturada
  3. 3 Una mujer atemoriza con un cuchillo a los vecinos de El Coto, en Gijón
  4. 4 Envenenan en Arriondas a los perros de las monjas de Belorado: «Son seres inocentes»
  5. 5 Doce detenidos en Asturias por las protestas contra el equipo israelí en La Vuelta
  6. 6 Orquesta Panorama en Asturias: sus tres próximos conciertos
  7. 7 Una protesta propalestina en Avilés para a parte del pelotón cuando rodaba aún neutralizado
  8. 8 Muere Azuquita, miembro de los Rumba Kings, a los 47 años
  9. 9 Rocío Flores vuelve a Telecinco: «Mi madre me ha destrozado la vida, pero es mi madre»
  10. 10

    Los Figaredo tramitan construir 23 viviendas dentro de la finca Bauer de Somió, en Gijón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El lujo francés se abraza con Trump

El lujo francés se abraza con Trump