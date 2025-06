Los ministros de Defensa de la OTAN apoyan el plan de Rutte para elevar el gasto militar al 5%

A medida que se acerca la cumbre de la OTAN, que se celebrará a finales de junio en La Haya, los aliados empiezan a cerrar ... filas en torno al objetivo de aumentar el gasto en Defensa hasta el 5%. El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, ha exigido elevar las inversiones militares hasta esa cifra, mientras que el secretario general de la Alianza, Mark Rutte, ha circulado una propuesta que contempla que los países aliados destinen un 3,5% de su PIB a inversión militar directa y un 1,5% adicional en gasto relacionado con seguridad y defensa para 2032. Aunque no está aprobada por los 32 miembros de la alianza militar, esta iniciativa cuenta con un respaldo mayoritario.

España no aprueba este plan -el mayor rearme desde la Guerra Fría- e insiste en que no se hable de porcentajes concretos. Recientemente, la ministra de Defensa española, Margarita Robles tachó de «enorme error» fijar un porcentaje de gasto del 5%, sin entrar a discutir los recursos que hacen falta para asegurar la defensa de los países de la OTAN. Pero el secretario de Defensa estadounidense ha vuelto a poner presión sobre la Alianza este jueves diciendo que es necesario que «arrimen el hombro» y advirtiendo de que los países miembros de la organización no pueden depender de EE UU para proteger su seguridad. «Estados Unidos está orgulloso de estar aquí, de estar con nuestros aliados, pero nuestro mensaje va a seguir siendo claro. Hay que lograr la paz a través de la fuerza, pero no puede ser dependencia. No puede ser y no será dependencia de Estados Unidos», ha lanzado.

Según ha detallado Rutte, los países de la OTAN deberán mostrar año a año el aumento del gasto en Defensa de forma que esté alineado con el objetivo de llegar al 5% para 2032. La iniciativa, que recibió ayer el visto bueno de la mayoría de los ministros de Defensa de los 32 países de la OTAN, deberá ser discutida en la cumbre de La Haya.

Algunos países tienen más camino que recorrer que otros para llegar a este objetivo del 5%. España, por ejemplo, se sitúa a la cola en inversiones militares, destinando un 1,28% de su PIB al gasto militar, según un informe de la OTAN del año pasado. Con todo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció una inyección de 10.471 millones de euros adicionales para llegar al objetivo del 2% este mismo año.