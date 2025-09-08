El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El lugar del tiroteo fue acordonado por la Policía neozelandesa. AFP

Abatido tras un robo el neozelandés que mantenía secuestrados a sus hijos desde hace cuatro años

Tom Phillips permanecía oculto en el desierto con sus hijos desde las Navidades de 2021 después de perder su custodia

Daniel de Lucas

Daniel de Lucas

Lunes, 8 de septiembre 2025, 18:36

Un padre fugitivo había estado escondido en los espesos bosques de Nueva Zelanda durante casi cuatro años, hasta que la madrugada de este lunes la ... Policía ha dado con él y lo ha abatido tras protagonizar un robo a mano armada en una tienda de suministros agrícolas de Waitomo, en la región de Waikato. El paradero de Tom Phillips había copado los titulares de los periódicos de todo el mundo en las Navidades de 2021, cuando huyó al desierto de Waikato con sus hijos Ember, ahora de 9 años, Maverick, de 10 y Jayda, de 12, después de discutir por su custodia con la madre. El caso conmocionó al país. El hombre de 40 años era un cazador experimentado y con habilidades de supervivencia para construir refugios y buscar alimentos en la salvaje naturaleza, aunque también había protagonizado hurtos en diferentes tiendas en los últimos años.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un autobús atropella a un hombre en Gijón
  2. 2 La Peña Azul Wences se planta al ponerle un autocar con publicidad del Sporting para viajar a Covadonga
  3. 3 Apuñalado un joven de 22 años en Gijón
  4. 4 Puebloastur, en Cofiño, primer hotel asturiano con categoría cinco estrellas gran lujo
  5. 5 Fallece un motorista de 71 años en la autovía minera a la altura de Granda
  6. 6 Buscan a un gijonés de 44 años que falta de su domicilio en Pumarín desde el viernes
  7. 7

    El regreso de la diáspora: «Aquí somos felices»
  8. 8 Rajan las neumáticos de una treintena de turismos estacionados en El Berrón, en Siero
  9. 9 La ciudad deportiva del Real Oviedo avanza con paso firme
  10. 10

    Un joven español muere en un atentado contra un autobús en Jerusalén

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Abatido tras un robo el neozelandés que mantenía secuestrados a sus hijos desde hace cuatro años

Abatido tras un robo el neozelandés que mantenía secuestrados a sus hijos desde hace cuatro años