Más de 800.000 palestinos huyen de una Ciudad de Gaza sitiada por el ejército hebreo

Puede que la paz en Gaza sea de lo que más se habla en los despachos de gobiernos y de instituciones internacionales alarmadas por lo ... que cada vez más gente considera un genocidio, pero sobre el terreno lo que continúa imperando es la guerra. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) siguen avanzando en sus operaciones para lograr el control de Ciudad de Gaza, donde más de 800.000 palestinos han decidido ya evacuar la localidad pese a las escasas alternativas residenciales que quedan en la Franja. Los militares hebreos calculan que cada día se marchan entre 30.000 y 50.000 más, por lo que los desplazados internos pronto sumarán un millón.

Quienes se quedan, sobre todo porque no pueden huir, enfrentan una perspectiva aún peor. Es el caso de 25 bebés enfermos o prematuros que reciben tratamiento en incubadoras y que Unicef pide evacuar para poner a salvo, ya que el hospital Al Helo en el que se encuentran fue atacado por tropas de las FDI con fuego de artillería. «Hay que sacarlos porque están en una zona de combate. Pero ¿adónde los llevamos? No hay ningún lugar seguro al que evacuarlos», lamentaba este lunes el portavoz de la agencia de Naciones Unidas para la infancia Ricardo Pires.

La situación en los centros de salud que se mantienen en pie es cada vez más dramática, y Pires afirma que ha llegado a encontrarse hasta cuatro bebés compartiendo una sola incubadora. En la misma línea, Médicos Sin Fronteras decidió el pasado viernes cesar su actividad en Ciudad de Gaza debido a la falta de seguridad. «Nuestros centros están rodeados por tanques y bajo ataques aéreos», justificó la ONG, que exige protección para poder continuar ofreciendo ayuda. Los blindados hebreos se acercaron también ayer a solo unos cientos de metros del principal hospital de la ciudad, Al Shifa, donde aún están ingresados cientos de pacientes a pesar de una orden de evacuación cuyo acatamiento podría suponer la muerte para los más graves.

Cohetes contra Israel

Tel Aviv, sin embargo, niega que el sistema de salud gazatí esté en ruinas y afirma que las informaciones sobre su colapso son mera propaganda de Hamás. No en vano, los militares israelíes señalan que cada día acceden a la Franja unos 350 camiones con ayuda –la mayoría de ONG estiman que el mínimo necesario se encuentra en torno al millar–, que se han distribuido ya 20.000 tiendas de campaña para facilitar las evacuaciones, y que la infraestructura sanitaria del sur del territorio continúa funcionando.

En cualquier caso, moverse en la zona es especialmente complicado: este lunes las FDI llevaron a cabo operaciones contra 140 objetivos –atalayas de observación e infraestructura de los islamistas, según el relato oficial– y dejaron por lo menos –siempre según cifras proporcionadas por Hamás, que no distingue en sus estadísticas entre combatientes y civiles– 18 muertos.

Por su parte, el grupo integrista que gobierna Gaza lanzó dos cohetes contra territorio israelí, aunque fueron interceptados antes de que cruzasen la frontera y cayeron en la propia Franja sin provocar daños. Para las FDI, la drástica reducción de estos ataques por parte de Hamás es una muestra más de la creciente debilidad de la milicia, que ya habría accedido a la liberación de todos los rehenes que aún obran en su poder –tanto vivos como muertos– a cambio de una retirada gradual de las tropas israelíes de Gaza.

No obstante, los elementos más extremistas de la coalición que lidera el primer ministro Benjamín Netanyahu abogan por continuar con la ofensiva «hasta acabar el trabajo» y erradicar a Hamás, una idea que el propio mandatario recalcó en su desafiante intervención ante la Asamblea General de la ONU.