El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Einav al reencontrarse con su hijo Matan.

Einav al reencontrarse con su hijo Matan.

«Ya está, amor mío, la guerra ha acabado»

Las familias de los rehenes protagonizan emocionados reencuentros en la base de Re'im: «La pesadilla ha terminado»

Carlos Benito

Lunes, 13 de octubre 2025, 13:35

Comenta

Son emociones tan intensas que resulta difícil atraparlas en palabras e incluso en imágenes: a lo largo de la mañana han ido difundiéndose las fotos, ... con el fondo funcional y aséptico de las dependencias de la base israelí de Re'im. Son rostros, la mayoría sonrientes, algunos con la emoción asomando a los ojos, y cuerpos que insisten en tocarse para confirmar la presencia física del otro, pero ninguna cámara es capaz de captar el sufrimiento que tanto pesa detrás de esas anheladas reuniones. Ahí está Omri Miran abrazado con su padre y hablando con sus dos hijas a través de una tableta -a una de ellas, Alma, de 2 años, la vio por última vez cuando era un bebé de seis meses-, o Guy Gilboa-Dalal rodeado por toda su familia, como para no dejarle escapar -incluido su hermano, Gal, con quien asistió al festival Supernova aquel 7 de octubre de hace dos años-, o Alon Olel con la cabeza de su madre apoyada en el hombro, y solo podemos hacernos una vaga idea de la erupción de sentimientos que llevan por dentro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece Alejandro Sierra, propietario de la histórica camisería Sierra de Gijón
  2. 2 El Sporting de Gijón sobrevive al caos en El Molinón
  3. 3 El gol que no fue: el polémico final del Sporting de Gijón - Racing de Santander
  4. 4 Alarma en la playa de Luanco por la aparición de carabelas portuguesas
  5. 5 Fallece a los 78 años José Ramón Vidal Blanco, antiguo director del Observatorio del monte Deva
  6. 6 El hermano de Borja Jiménez pone a bailar a Madrid con la camiseta del Sporting de Gijón
  7. 7 Una terraza anegada en Valencia destapa los restos de un hombre muerto hace quince años
  8. 8 Andy y Lucas: adiós entre reproches
  9. 9 «No hay más jabalíes, pero se han ido a donde no se les caza»
  10. 10

    El método 996: ¿Y si trabajamos de 9.00 a 21.00 horas 6 días a la semana?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio «Ya está, amor mío, la guerra ha acabado»