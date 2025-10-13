«Ya está, amor mío, la guerra ha acabado»

Son emociones tan intensas que resulta difícil atraparlas en palabras e incluso en imágenes: a lo largo de la mañana han ido difundiéndose las fotos, ... con el fondo funcional y aséptico de las dependencias de la base israelí de Re'im. Son rostros, la mayoría sonrientes, algunos con la emoción asomando a los ojos, y cuerpos que insisten en tocarse para confirmar la presencia física del otro, pero ninguna cámara es capaz de captar el sufrimiento que tanto pesa detrás de esas anheladas reuniones. Ahí está Omri Miran abrazado con su padre y hablando con sus dos hijas a través de una tableta -a una de ellas, Alma, de 2 años, la vio por última vez cuando era un bebé de seis meses-, o Guy Gilboa-Dalal rodeado por toda su familia, como para no dejarle escapar -incluido su hermano, Gal, con quien asistió al festival Supernova aquel 7 de octubre de hace dos años-, o Alon Olel con la cabeza de su madre apoyada en el hombro, y solo podemos hacernos una vaga idea de la erupción de sentimientos que llevan por dentro.

Ampliar Omri Miran.

Las familias de los rehenes están más que acostumbradas a esperar, lo han hecho durante los últimos dos años, pero este fin de semana se les ha hecho eterno, con la impaciencia de saber que cada segundo las acercaba al ansiado abrazo con sus seres queridos. Los mensajes que algunas de ellas iban compartiendo en las redes permitían vislumbrar ese nerviosismo de última hora, reflejado en momentos tan simbólicos como el vídeo de Re'em, el hijo de 5 años de Elkana Bohbot, empujando dos maletas y explicando que contenían «las cosas de papá». Hoy era el gran día y, para algunos, ha empezado de manera imprevista.

A Silvia Cunio, la madre de los rehenes Ariel y David, le ha sonado el móvil, pero no quería descolgar porque se trataba de un número desconocido. Menos mal que al final lo ha hecho: al otro lado estaban sus dos hijos, en una videollamada que ha servido de prólogo para el reencuentro: «No oía nada, pero los he visto y ha sido suficiente para hacerme sentir una cantidad anormal de felicidad. Me ha parecido que estaban perfectamente, pensaba que estarían peor. Es imposible describir todo lo que estoy sintiendo, quiero darles el mayor abrazo y el mayor beso del mundo», ha comentado Silvia.

Ampliar Ariel y David, en la videollamada con su madre antes de su liberación.

Hamás ha organizado varias llamadas de ese tipo, criticadas por algunas voces en Israel como un sustituto de las ceremonias públicas de entrega de rehenes que les ha prohibido expresamente el acuerdo de paz. Esas objeciones no impiden que las familias las hayan recibido con el lógico alborozo. «Ya está, amor mío, la guerra ha acabado. ¡Vamos a vernos pronto!», le decía Einav Zangauker a su hijo, Matan. «Hemos gritado de alegría», resumía su conversación Vicky, madre de Nimrod Cohen.

«El hijo que van a devolverme»

Las familias han acudido a primera hora de la mañana a la base de Re'im, primer destino de los liberados. En los accesos a las instalaciones militares se han concentrado, además, cientos de personas con banderas de Israel y pancartas, que vitoreaban y aplaudían cada vez que pasaba un vehículo con algún allegado de los rehenes. Las autoridades israelíes han difundido algunas imágenes del traslado, como la de los gemelos Ziv y Gali Berman con camisetas de su equipo de fútbol favorito, el Maccabi Tel Aviv. Y en esas dependencias se han ido produciendo los reencuentros, incluido el de Einav con su hijo Matan, al que el periódico 'Israel Hayom' se ha referido como «el momento que toda la nación estaba esperando», ya que la mujer ha sido una de las figuras más activas y visibles del colectivo de familiares.

«Lo primero que voy a hacer es abrazarle, olerle y decirle que la pesadilla ha terminado», explicaba al 'Times Of Israel' Ilan, padre de Guy Gilboa-Dalal, que tampoco ocultaba esos temores compartidos por todas las familias: «Conocemos a Guy tal como era hace dos años, pero, después de dos años de sufrimiento, de hambre, de humillaciones y de abuso físico y mental, no sabemos cómo van a afectarle todas esas cosas. No sé cómo será el hijo que van a devolverme y espero que el daño no le impida reconstruir su vida». En el mismo sentido se manifestaron los parientes de Omri Miran: «Estamos al principio de un viaje de recuperación que es complejo y supone un desafío», reflexionaron en un comunicado. Esa conversación de Omri con sus hijas Roni y Alma, en la que comprobó que la pequeña ha aprendido ya a decir 'abba' (papá), no puede ser un mejor primer paso.