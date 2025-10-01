El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Anabel Montes Mier. Dario Bosio
Entrevista de EL COMERCIO

Anabel Montes, una asturiana, a bordo de la flotilla a Gaza: «Esta misión no tenía que haber existido jamás»

«En esta misión el concepto 'cosas inesperadas pasando todo el tiempo' tiene más sentido que nunca. Atendemos averías mecánicas, urgencias médicas, etcétera»

E. C.

E. C.

Gijón

Miércoles, 1 de octubre 2025, 20:41

Lleva un mes embarcada y está cansada pero con buen ánimo pese a todo. La rescatadora asturiana Anabel Montes Mier, coordinadora de búsqueda y ... rescate de la ONG Emergency, se encuentra en estos momentos en el barco de salvamento de la organización Life Support, que zarpó desde Catania, en la isla italiana de Sicilia el día 31 de agosto, para unirse a la Global Sumud Flotilla con destino a Gaza. Anabel vive con el resto de compañeros momentos tensos, aunque su embarcación se encuentra en una zona segura mientras el resto de la flotilla está en las aguas bajo control de Israel. Al cierre de esta edición aún no se había producido la anunciada y publicada en los medios hebreos intervención de Israel para detenerla.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El mal estado de los animales del ganadero asesinado en Ribadesella lleva al Principado a hacerse cargo de las vacas
  2. 2 Desolación por la trágica muerte de una profesora en Gijón: «Lucía nos enseñó a seguir bailando sin música. Por ti y por tus niñas lo haremos»
  3. 3 Requisan los animales del ganadero asesinado en Ribadesella «por falta de voluntad de cuidado» de su viuda
  4. 4 La rocambolesca historia de un conductor ebrio a quien pillaron dormido al volante en mitad de una carretera en Llanes
  5. 5 Oviedo despide a Luis Llaca, «un empresario brillante»
  6. 6 Mata a un conocido tras una discusión por deudas en Langreo, le roba lo que lleva encima y se va a tomar algo
  7. 7

    España ordena detenerse a la patrullera que acompaña a la Flotilla de Gaza antes de llegar a aguas israelíes
  8. 8

    Estados Unidos cierra su Gobierno y manda a casa a 750.000 funcionarios
  9. 9

    Demolición en El Natahoyo, en Gijón, para levantar un nuevo edificio de 14 viviendas
  10. 10

    Habla con EL COMERCIO, desde la flotilla, la asturiana Anabel Montes: «Estamos agotados, pero seguimos adelante»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Anabel Montes, una asturiana, a bordo de la flotilla a Gaza: «Esta misión no tenía que haber existido jamás»

Anabel Montes, una asturiana, a bordo de la flotilla a Gaza: «Esta misión no tenía que haber existido jamás»